Nincs Real-feltámadás, Ronaldóék másodszor sem bírtak az újonccal

A spanyol bajnokság 22. fordulójában a Real Madrid Ramos és Isco góljával kétszer is vezetett a Levante ellen, de így is csak 2–2-es döntetlent ért el.

A Valencia elleni 4–1-es győzelem után a Real Madrid a Levante ellen is biztatóan futballozott. Óriási fölényben, ráadásul látványosan játszott a csapat, amely ezúttal is a széleken próbálta meg feltörni ellenfelét. Az első félidőben a támadótrió tagjai közülBale és Benzema volt aktív főleg, mindketten 30–30-at passzoltak, ezzel szemben a halovány Ronaldo csak 18-at.

A gól viszont nem a BBC-től jött, hanem a sérüléséből visszatért Ramostól, aki (szokás szerint) Kroos szögletéből fejelt gólt. Ezzel Ramos lett az első védő, akisorozatban 14 La Liga-szezonban is betalált.Hiába uralta azonban a meccset a Real, a szünet előtt a Levante meglépett egy kontrával, amit nem Jérome és nem is Kevin-Prince, hanem Emmanuel Boateng fejezett be góllal.

A második félidőben sem változott sokat a játék képe, leszamítva azt, hogy a Levante gyakrabban jutott kapura lövésig. A Realnak nem igazán ment a visszarendeződés kontráknál, Ramos és Varane valahol máshol járt, de nem ezen a meccsen, az tuti.Ahogy telt az idő és nem változott az eredmény, úgy lett egyre sürgősebb a dolog Zidane-nak.

Elsőre érthetetlen döntésnek tűnt a Bale–Isco csere (a walesi nyújtotta az egyik legjobb teljesítményt), de végül Zidane-nak lett igaza: a Ramoshoz hasonlóan sérülésből visszatérő Isco szerzett vezetést ismét a Realnak.

Mikor már úgy nézett ki, hogy zsebben a három pont, és a Real szurkolói kezdtek reménykedni, hogy az elmúlt hetek/hónapok botladozásának is végleg vége, jött Pazzzini (igen, az a Pazzini). Az olasz csatárt az átigazolási időszak utolsó napján kölcsönözte ki a Levante az olasz Veronától, és12 perc játék után rögtön gólt is szerzett. Pontot érő gólt. A Real Madrid ellen.A Realnak már ősszel is meggyűlt a baja az újonccal: a Bernabéuban is csak 1–1-es döntetlenre futotta.