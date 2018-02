Az Arsenalban is onthatná a gólokat, de elküldték Harry Kane-t

A Tottenham csatára már 100 Premier League-gólnál jár, nála gyorsabban csak Alan Shearer érte el ezt a számot. Kane-t nyolcévesen küldte el az Arsenal, ami szerinte komoly lökést adott a pályafutásának.

Harry Kane a Players Tribune oldalán mesélt pályafutása kezdetéről és többek között arról, hogy tudta meg, hogy nem kell az Arsenalnak.

Kane Chingfordban nőtt fel és az Arsenal korosztályos csapataiban szerepelt. Nyolc éves volt, amikor édesapjával a parkban sétáltak és megtudta, hogy az Arsenal nem számít rá.

„Nem emlékszem már pontosan, mit éreztem, nem is tudtam igazán, mit jelent ez az egész. Inkább édesapám reakciójára emlékszem, aki azt mondta, hogy keményebben fogunk dolgozni és keresünk egy másik csapatot" – mondta Kane.

Kane később visszatért gyerekkori csapatához, majd a Watfordnál kapott lehetőséget, de egy Tottenham elleni meccset követően megkapta az esélyt, hogy a Spurs akadémiájára kerüljön.

„Emlékszem az első Arsenal elleni meccsre, igaz, hogy csak nyolc voltam, amikor leküldtek, de akkor és azóta is úgy lépek ellenük pályára, hogy akkor lássuk ki döntött jól és ki rosszul. Ha úgy vesszük, a lehető legjobban alakultak akkor a dolgok, hiszen ilyen motiváció korábban talán nem volt bennem."

„Nagyon boldog vagyok a száz gólommal. Amikor két évre kölcsönadott a Tottenham, sokszor arra se mertem gondolni, hogy egy gólom is lesz a Premier League-ben. 2012-ben a Millwallnál a kiesés ellen küzdöttünk, sokaknak a megélhetése múlt azon, hogy kiesünk vagy sem, itt is nagyon sokat változott a hozzáállásom, itt nőttem fel igazán. Ezek után egy még nehezebb év jött a másodosztályban a Leicester Citynél és csak azon gondolkodtam, hogy ha ide se férek be, akkor hogy szerepelhetnék a Spursben. Ki akartam szállni, de édesapám nem engedte. Otthon ültem, amikor láttam egy dokumentumfilmet a New England Patriots irányítójáról, Tom Bradyről, aki előtt hat irányítót is hamarabb választottak a drafton, összességében a 199. helyen kelt el. Magamat láttam benne és elkezdtem a lehető legkeményebben dolgozni."

A következő idényben André Villas-Boas is kölcsön akarta adni, de Kane nem engedte.

"Mondtam, hogy nem szeretnék menni, akkor sem ha minden pénteken azt mondja, hogy nem vagyok a keretben, de küzdeni fogok érte. Maradhattam és a csapattal edzettem."

Télen elküldték a portugált, Tim Sherwood lett a menedzser, Kane pedig megkapta a bizalmat, a többi pedig már történelem. Hamarosan Mauricio Pochettino váltotta Sherwoodot, Kane pedig valósággal kivirágzott.

2015-ben az első észak-londoni derbijén, az Arsenal ellen két gólt szerzett, a Liverpool ellen pedig vasárnap meglőtte 100. PL-gólját is, amihez a nagy előd Alan Shearer is gratulált.