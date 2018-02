Csodagólt lőtt a River Plate argentin játékosa

Ignacio Scocco az Olimpo elleni bajnokin volt eredményes a szebb napokat is megélt River Plate csapatában.

Scocco korábban szerepelt európai csapatokban is, volt az AEK Athén és az angol Sunderland játékosa is, de legnagyobb sikereit a Newell's Old Boys csapatában érte el, ahol kétszer is szerepelt.

Scocco 2017-ben lett a River játékosa, a vasárnapi bajnokin pedig két gólt is szerzett, de csapata 14 forduló után csak a 17. helyen áll úgy, hogy az éllovas, ősi rivális Boca Juniors már majdnem kétszer annyi pontot szerzett.

Scocco második gólja volt a szebb, fantasztikus szólója honfitársait, Diego Maradonát vagy éppen Lionel Messit idézte.