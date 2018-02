Spanyol Fradi-szurkolók Cádizban, Thomas Doll csapata összeállt

A hétfői utazást követően kedden a munkáé volt a főszerep az NB I éllovasánál, a Ferencvárosnál. A délelőtt még inkább a ráhangolódásról szólt, a délutáni edzésen viszont már a taktikát gyakorolta Thomas Doll csapata, amelynek különleges spanyol vendégei is voltak. A felkészülésről pedig Lovrencsics Gergő és Batik Bence beszélt az Origónak.

A közös reggeli után a csapat ismét buszra szállt, hogy a szállodától pár perce található edzőpályán megkezdje az első spanyolországi tréningjét. Délelőtt a regenerálódásé volt a főszerep.

Nagyon sokat utaztunk hétfőn, ez a délelőtti edzésen meg is látszott.

"Az utolsó felkészülési meccsünkön (a Fradi 3-2-re verte a horvát Slaven Belupo együttesét a Népligetben -, a szerk.) havazás volt, megállt a víz a pályán, itt viszont minden fantasztikus. Kiváló hangulatban telt az edzés, a körülmények is adottak a jó felkészüléshez" – mondta az Origónak Batik Bence, aki a szerdai, Cádiz elleni összecsapásról is ejtett pár szót.

„Sokan hangoztatják, hogy nem annyira fontos az eredmény a felkészülési meccseken, de az eddigi mérkőzéseinken is látszik, hogy nálunk ez nem így van. Nagyon egyben van a csapat, így a Cádíz elleni mérkőzésen is nyerni szeretnénk."

Batik a bajnokságra előretekintve hozzátette, hogy bár a Videotonnal szembeni hárompontos előny nem tűnik soknak, de a végén mégis nagy jelentősége lehet.

„Csak ismételni tudom magam, nagyon együtt érzem a csapatot. Hatodik éve vagyok a Ferencvárosnál – amelyből egy évet töltöttem kölcsönben –, ilyen jónak még nem láttam a helyzetet."

Lovrencsics Gergő is a csapattársához hasonlóan vélekedett.

"Kicsit sokat utaztunk hétfőn, így az első edzés inkább ráhangolódás volt a további munkára. A lényeg az volt, hogy a fáradtság kimenjen a lábakból. Kis passzkoordinációkat, könnyített feladatokat végeztünk. A héten a taktikai elemek csiszolása lesz a fő feladat – mondta Lovrencsics Gergő az Origónak.

A magyar válogatott szélső elárulta, hogy korábbról már ismerte a cádizi körülményeket.

„Már jártam itt öt évvel ezelőtt, az egykori csapatommal, a Lech Poznannal. Nem változott igazából azóta semmi. A pálya minősége nagyon jó, ráadásul az is nagy könnyebbség, hogy edzés előtt nem kell hosszú perceket utazni, hanem itt vagyunk közvetlenül. Minden adott, hogy a bajnokságban majd elérjük a céljainkat."

Bár azt nem mondta el Lovrencsics, hogy Cádizban saját szurkolói is vannak, a délutáni edzés végén erre is fény derült. A helyi spanyol család akkor ismerte meg a magyar futballistát, amikor a lengyel csapatával edzőtáborozott a városban.

Azóta nagy Fradi-szurkolók, így természetesen most is itt volt a helyük. Thomas Doll pedig a spanyol kisfiút, Ivant készségesen körbevitte a játékosok között egy-egy pacsira, majd közös fotóra és autogramokra is jutott még idő.

A keddi második tréningen előbb nyújtottak, és a fizikális felkészülése helyezték a hangsúlyt, majd Thomas Doll vezérletével a taktikai elemeket gyakorolták a játékosok.

Az edzés után a csapat visszatért a szállodába, majd a vacsora elfogyasztása után jöhetett a jól megérdemelt pihenés. Szükség is van rá, mert szerdán 11.30-kor a Ferencváros a helyi Cádiz CF ellen játssza első felkészülési mérkőzését a spanyolországi edzőtáborban.