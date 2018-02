A Fradi sosem akarta kirúgni Thomas Dollt

Egyértelműen a bajnoki cím a célja a Fradinak, utána a nemzetközi kupaporondon is szeretne nagyot alkotni a csapat. A Cádizban edzőtáborozó NB I-es klub vezérigazgatója szerint kis szerencsével a Bajnokok Ligája csoportkörébe sem lehetetlen a bejutás, de az elsődleges cél az Európa-liga főtáblája. Orosz Pál Joseph Paintsilről, Thomas Dollról, a Videotonhoz igazolt Huszti Szabolcsról, a szurkolókról és az MLSZ-ről is beszélt az Origónak adott helyszíni interjújában.

Mennyire elégedett a Ferencváros őszi teljesítményével?

Kétarcú volt a együttes. Az új igazolásoknak be kellett épülniük a csapatba, így a szezon elejét nem kezdtük jól, gondoljunk csak a dán Midtjylland elleni Európa-liga kiesésre.

A párharc első mérkőzésén, az első félidőben fantasztikusan játszottunk, még minket is meglepett, mennyire jól. A 44. perc viszont hozott egy buta szabálytalanságot, a piros lap után pedig szétesett a játék. Viszont ez a kiesés már érezhetően más volt, mint a korábbi években. A bajnokság sem indult jól, hiszen a Videoton már hét ponttal ellépett tőlünk. Ekkor már mindenki temetett bennünket, de szépen magunkra találtunk a folytatásban. Persze a Magyar Kupa-búcsú (a Kisvárda ellen, - a szerk.) nagyon fájó pont, mert a sorozatban négy megnyert kupával történelmet írhattunk volna. Talán kicsit könnyelműen álltunk ahhoz a meccshez.

De ez már mind a múlt, csak előre tekintünk. A jelenlegi hárompontos előny a Videotonnal szemben nagyon reménykeltő. Persze ez még nem jelent semmit, mivel ahogy mi hoztunk tíz pontot a Vidin, bármi előfordulhat tavasszal. A cél természetesen az, hogy ez ne legyen így, de nagyon oda kell figyelnünk.

Akkor az első helyen kívül más nem is jöhet szóba?

Mindenképpen a bajnoki cím a célunk. Nagyon jó a játékosállományunk, így télen is az volt a feladat, hogy egyben tartsuk a csapatot.

A mostani keret alkalmas a bajnoki cím megszerzésére, ráadásul szerintem erősödtünk is. Tizennégy mérkőzés van hátra, ez alatt kell kihozni a maximumot. Nem kell figyelnünk a riválisokra, csak magunkra. Ha minden összecsapáson koncentrálunk, és a lehető legjobbját nyújtja az együttes, akkor nem lehet baj.

Ősszel sokan Thomas Doll fejét követelték, de önök mindvégig kiálltak mellette. Tudatosan tették ezt?

Csak rá kell nézni az eredménylistára. Thomas Doll igazi vezéregyéniség, az ilyen emberek pedig mindig megosztók. Vannak olyanok, akiknek szimpatikus, vannak, akiknek nem. Viszont itt nem a szimpátiáról, hanem az eredményekről van szó. Én kifejezetten jó kapcsolatban vagyok vele. Mondok egy nagyon jó példát, amelyet a klub vezetésével magunkénak érzünk.

Egyszer a Lech Poznan ügyvezetője mesélte el az European Club Association előadáson, hogy amikor a lengyel csapat bekerült a Bajnokok Ligájába, a következő tavaszon majdnem kiestek a bajnokságból. A válság okait próbálták felgöngyölíteni, végül meglettek a felelősök is.

Gondolkodtak, majd úgy döntöttek, hogy mindenkit megtartanak közülük. Soha nem egy emberen múlik egy ilyen időszak. Úgy gondolkodtak, hogy ez ugyanolyan üzlet, mint bármelyik másik a világban, így nem az volt a kérdés, hogy lesz-e még, hanem mikor jön el az ideje az újabb válságnak.

Amikor jön a következő, tudni fogják, hogy mit kell csinálni, hiszen egyszer már átélték mindezt. Mi ugyanezt vallottuk. Amikor mindenki Doll fejét követelte, akkor sem volt edzőkérdés. Akkor jó volt, amikor 21 ponttal nyertük meg a bajnokságot, majd nem sokkal később meg nem? Mentünk tovább a megkezdett úton, amely jó döntésnek bizonyult.

Az elmúlt években Európában nem voltak a Fradinak kiugró eredményei. Idén nyáron sikeresebbek lehetnek?

Amennyiben a mostani csapat még jobban összeérik tavasszal, akkor jók az esélyeink a nemzetközi porondon is.

Nem mondom, hogy a BL-csoportkörbe jutás a cél – mert az nagyon nehéz, bár kis szerencsével nem lehetetlen –, sokkal inkább az Európa-liga főtáblájára szeretnénk odakerülni. A Bajnokok Ligája teljesen más kávéház. Senki ne gondolja, hogy egy játékos azért keres valahol háromszor annyit, mint például a Ferencvárosban, mert a klubjának éppen ahhoz van kedve, hogy ennyit fizessen neki. Sokkal inkább azért, mert a képességi sokkal jobbak. Ezt tudomásul kell venni. Vannak ugyan kivételek, de a nagy számok törvénye azt mutatja, hogy az anyagiak alapvetően meghatározzák a labdarúgást. A foci már régen nem csak sport, hanem üzlet is.

És ezt az üzletet az 1960-as évek végétől a nyugat-európai térségben egészen másképp csinálták, mint a szocialista országokban. A labdarúgás nem csak a sportot tekintve, hanem a szórakoztatóipart nézve is kiemelkedő ágazat. Elkezdték üzletként fejleszteni, mögé tették azt hátteret, amely szükséges ehhez, legyen szó marketingről, pénzügyi, orvosi vonalról, és még sokáig lehetne sorolni. Mára viszont akkora lett az olló, hogy anno apuék (id. Orosz Pál, olimpiai bronzérmes labdarúgó, edző, sportvezető, VVK-kupagyőztes, - a szerk.)

megverték például a Juventust a Vásárvárosok Kupája döntőjében, Torinóban, ma pedig már annyira elment tőlünk a Juve – amely multinacionális cég lett –, hogy onnan mi már nem látszunk. Nekünk a reális cél az lehet, minden hátteret figyelembe véve, hogy az Európa-liga csoportkörbe odaérjünk.

Ha 2011-ben beszélgettünk volna az Európa-liga csoportkörről, biztos sokan megmosolyogják. Hogy látja a Fradi történetét az elmúlt hét évben?

Az elmúlt hét év alatt sok minden változott jó irányba. Ha valaki akkor megnézte az edzőközpontot, vagy éppen a stadiont, akkor ég és föld a különbség a mostaniakhoz képest. Ezek olyan fontos lépések a klub életében, amelyek húzzák magával a csapatot is. Ez egy folyamat, amely egyik pillanatról a másikra nem megy.

Maximum akkor lehetne sokkal gyorsabban még előrébb lépni, ha kapnánk egy akkora tőkeinfúziót, amelyet szerintem soha nem fogunk megkapni. 2011-ben vettük át a Ferencvárost, előtte 2004-ben nyert a csapat bajnokságot. Akkor azt mondtuk, hogy a Magyarországon megnyerhető kupákat hódítsuk el újra. Ezt a célt többször teljesítettük.

A hét év mérlege: két bronzérem és egy-egy ezüst – és aranyérem a bajnokságban, három Magyar Kupa elsőség, két Ligakupa siker, illetve a Szuperkupák megnyerése.

A bajnoki cím mellett most már az a célunk, hogy odajussunk az El-csoportkörbe, hogy kiváló nemzetközi kupameccseket játszhassunk a fantasztikus stadionunkban, telt ház előtt. Szeretnénk rendszeres részvevői lenni az Európa-ligának. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden évben ott leszünk, de ha minden második szezonban sikerül, azzal már elégedettek leszünk.

Említette a telt házat. Ősszel a Debrecen ellen hosszú idő után az ultrák visszatérésével újra megtelt az aréna. A fantasztikus hangulat mellett viszont összetűzés is volt a stadionban. Hogy áll most ez az ügy?

Aki ott volt azon a Debrecen elleni meccsen, az láthatta, hogy egészen más volt a hangulat. Nyilvánvalóan ez az egész miliő a játékosokra is kihat.

A szakmai stábbal pont beszélgettük a mérkőzés után, hogy micsoda teljesítményt nyújtottak a játékosok, miközben ha megnézzük, hogy mennyit futottak, akkor nagyjából ugyannyit, mint a Paks ellen. Csak más volt az egész körítése, fantasztikus hangulat volt. Sajnos történt, ami történt, nagyon sajnáljuk. Köztörvényes bűncselekmény volt, amely nem a klubhoz köthető.

Természetesen a Ferencváros együttműködik a hatóságokkal és az ügy felgöngyölítésében maximálisan részt vesz.

Pontosan ezért nem értettük az MLSZ döntését, amikor fellebbeztünk az ítélet ellen, és még súlyosabb büntetés lett belőle. Ezen hamarosan túlleszünk, a szurkolók visszajönnek, és a maximumot fogják adni a lelátón . Azóta is vannak egyeztetések, jó a kapcsolat köztük és a klub között. Várom már nagyon, hogy túllegyünk a két zártkapus találkozón. Ez a helyzet megnehezíti a csapat dolgát is, nem biztos, hogy ilyen ítéletet hoztam volna. A döntéshozó nem én vagyok, mi nem tehetünk mást, mint elfogadjuk a verdiktet.

