Bogdán Ádám 2016 novemberében szenvedett súlyos térdsérülést a Barnsley elleni Championship-meccsen. Egy valószínűtlenül rossz mozdulat, egy hazaadást követő passz után került hordágyra, majd lett az orvosi szoba és rehabilitációs egységek kitartó látogatója. Kezdetben hat-kilenchónapos kihagyásról szóltak a hírek, a játékos pechsorozata azonban még most sem ért véget. A január 31-én lezárult átigazolási időszakban ugyan több klub is megkereste a kölcsönvétel szándékával, de a Liverpool kapusa egyik érdeklődőhöz sem tudott aláírni. Bogdán Ádámmal a liverpooli kapuskérdésről, a Premier League átigazolási robbanásáról és persze saját karrierjéről beszélgettünk.

Kezdjük a legfontosabbal: mi a helyzet a térdével?

Köszönöm, rendben vagyok. Szerencsére már nincsenek fájdalmaim.

Akkor mégiscsak adja magát a kérdés, hogy miért nem jött össze a téli átigazolási ablakban egyik kölcsönszerződés sem. Olvastunk a Leedsről, a Celticről, de február elsején csak egy Facebook-bejegyzésre ébredtünk, amelyben leírja, hogy továbbra sincs bevethető állapotban.

Nagyjából ez a helyzet, amit a bejegyzésben is leírtam. Sajnos elcsúsztunk egy-két hetet a rehabilitációval, amelynek a vége pont a legrosszabb időpontban ért: az átigazolási időszak utolsó napjaiban.

A kölcsönszerződések viszont nem egy-két hétre szólnának, hanem általában a szezon végéig, amelyből még jó pár hónap hátravan. Így is meghiúsítja a kölcsönadást egy körülbelül tíznapos elcsúszás?

Sajnos igen. Az a helyzet ezzel a sérüléssel és rehabilitációval, hogy nem végeztem sokáig teljes értékű edzésmunkát, meccset pedig egyáltalán nem játszottam. Nem lehet rámondani a térdemre, hogy az biztosan bírni fogja az ötnapos edzésterhelést, a hétvégén megfejelve egy meccsel. Amíg ezt nem bizonyítom még magamnak sem, pláne az orvosi stábnak, nem lehet azzal játszadozni, hogy aláírom a kölcsönszerződést egy új klubbal, és ott az eddig beállított terheléshez képest egy megnövekedett edzésmunka miatt három nap múlva újra játékra képtelen leszek.

Ezt nem lehetett volna kiküszöbölni azzal, hogy a fiatalokkal együtt edzve, ott meccset játszva gyógyultnak nyilvánítsák?

Egyszerűen még nem tartottam ott. Nagyon szerettem volna még januárban meccset játszani az U23-as csapattal, reménykedtem benne, hogy ezzel is bizonyíthatom: meccsre kész állapotban vagyok. Azonban nem így történt, az orvosi stáb nem látta úgy, hogy jelen állapotban teljes értékű edzésmunkát végezhetnék. Ehhez az átigazolási határidő lejárta után egy héttel járultak hozzá, és most, február elején tartok ott, hogy az U23-as csapattal normális edzésen vegyek részt. Azok a klubok, melyek a legélénkebben érdeklődtek, egyértelműen azonnal bevethető kapust szerettek volna kölcsönvenni. Olyan kapust, aki a legelső februári hétvégén játszani tud. A téli átigazolási időszakban nyilván olyan kapusok iránt érdeklődnek, akik korábban már védtek komoly szinten, de most valamiért nem számítanak rájuk. Én ebbe a körbe – helyzetemből adódóan – beleestem, de a rehabilitáció kérdéses kimenetele miatt nem tudtuk teljes bizonyossággal azt állítani, hogy azonnal, vagy akár egy-kéthetes határidővel biztosan meccsre kész állapotban leszek.

A csapaton belüli hierarchiát ön tudja a legjobban megítélni. Az teljesen esélytelennek mutatkozik, hogy gyógyult állapotban szerepet kapjon tavasszal a Liverpoolban?

Hacsak nem sérül le egyszerre három kapus, akkor nagy valószínűséggel igen.

Ez azt jelenti, hogy Danny Ward is kimondottan megelőzi Jürgen Klopp rangsorában?

Igen.

Karius első pozíciója az elmúlt hetek alapján is megingathatatlan? Azért neki is vannak olyan hibái, amelyekből gólt kap a csapat. A City ellen Sané a rövid oldalra lőtt gólt neki, a Tottenham elleni meccsen Wanyama irgalmatlan bombája előtt nem túl optimális helyre ütötte a labdát. Önnek nem bocsátották meg a hibáit, Karius hogyan úszhatja meg ezeket?

A kapus kiválasztásának kérdése általában megosztja a közvéleményt. Az újságírók, szurkolók sokszor az egyik verziót látják jónak, miközben a vezetőedző a másik lehetőséget preferálja. Lehetséges, hogy Klopp jobban kedveli a honfitársa stílusát, és inkább a német vonalat szeretné meghonosítani a kapusposzton. Sajnos egyikünk pályafutása sem hiba nélküli, de ez adódhat abból is, hogy jelenleg kissé bizonytalan a helyzet kapusfronton is. Ezt Mignolet is megerősítette a Telegraphnak adott, pár héttel ezelőtti interjújában. Ez a helyzet egy kapusnak sem ad teljes nyugalmat. Nyilván annak a legkönnyebb, akivel a menedzser a leginkább azonosul, az ilyen szerepben lévő kapus a hibákon is gyorsabban átlendül. Szerencsére én is voltam ilyen helyzetben, a Boltonban Dougie Freedman még akkor is nyilvánosan megvédett, amikor szó szerint a lábam között ment be a labda. Nem történt semmi, mert a meccs után azt mondta, hogy a Championship legjobb kapusának tart, és a következő meccsen is én fogok állni a kapuban. Egészen más így edzeni és játszani.

A kölcsönadás meghiúsulása azért is fájó pont lehet, mert a Premier League téli átigazolási időszaka soha nem látott mozgást mutatott. Hiába vezeti a Manchester City nagyon magabiztosan a tabellát, 65 millió euróért vettek belső védőt, de más csapatoknál is naponta röpködtek az ötven-hatvan millió eurók. Hová futhat ez ki a megítélése szerint?

Az biztos, hogy őrült átigazolási időszakon vagyunk túl. Őszintén szólva, én sok transzfert nem is értettem. Ott van például az Arsenal, amely csapat nehezen tartja meg az értékeit, de ezekkel a játéksokkal még a közvetlen riválisait is erősíti. Alexis Sánchez a Manchester Unitedben, Giroud a Chelsea-nél, miközben hasonló célokért küzdenek.

De nyilván az is behatárolja a célállomásokat, hogy a Premier League élklubjainak fizetésével Európában legfeljebb a Real Madrid vagy a Barcelona tudja felvenni a versenyt. Ezzel együtt tény: elképesztő volt ez az időszak. Ráadásul a megköttetett üzletek csak a jéghegy csúcsát jelentik; a háttérben is olyan pörgő, lendületes tárgyalások voltak, amilyenekre pályafutásom során még nem volt példa. Pláne kapusposzton.

Önért is sorban álltak a kérők, vagy csak a Leeds és a Celtic érdeklődése volt komoly?

Több országból is volt megkeresésem.

Esetleg Magyarországról is? Látjuk, hogy az elmúlt időszakban sikerül hazacsábítani a külföldön magasabb szinten jegyzett játékosokat, és köztudott, hogy erőteljesen nőnek a magyarországi futballista-fizetések. Ön is követheti Juhász Roland vagy Huszti Szabolcs példáját?

Nagyon szeretek otthon lenni, és szeretnék is otthon élni. Bár kategorikusan nem zárom ki semminek a lehetőségét, de futballistaként nekem nem ez szerepel a távlati céljaim között. Továbbra is külföldön szeretnék futballozni, amit most már nem feltétlenül korlátoznék csak és kizárólag Angliára.

Pedig viszonylag sokat láthattuk az elmúlt hónapokban magyarországi televíziós stúdiókban is, többek között az M4 Sporton vagy a Spíler TV-ben. Pár év múlva lecseréli a zöld gyepet a green boxra?

Ezt egy ideig még nem jelenteném ki. Az élet sok területére kíváncsi voltam és vagyok, de a futball mellett ezekkel nem tudtam foglalkozni. Most, a rehabilitáció időszakában adódott a lehetőség, hogy ezt is kipróbáljam. Érdekes élményekkel gazdagodtam.