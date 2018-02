Dárdai hívta, most csak a Fradi érdekli a közgazdász kapust

Dibusz Dénes négy éve kirobbanthatatlan a Ferencváros labdarúgócsapatának a kapujából. A magyar válogatott kapus szerint még egyszer nem fordulhat elő a csapattal, hogy papíron gyengébb ellenféltől essen ki valamelyik nemzetközi kupában. Dibusz Dénes a felkészülésről, a bajnoki célokról, a berlini lehetőségről és a nemzeti csapatról is beszélt, de azt is elárulta, hogy a tervei között szerepel-e a külföldi szerződés.

Kevesen tudják önről, hogy diplomás közgazdász. Hogy tudta a tanulást összeegyeztetni a futballal?

Már gyerekkorom óta nagyon fontos volt a tanulás. Sokkal inkább ez állt az első helyen, nem a futball. 15-16 éves koromban jött a változás. Onnantól éreztem, hogy a fociban is profi szintre juthatok, amely a megélhetést tudja biztosítani. Úgy voltam vele, hogy ameddig tudom csinálni a kettőt együtt, addig próbálom a tanulmányaimat is folytatni. Viszonylag szerencsés helyzetben voltam, mivel akkor még Pécsett játszottam. Így a foci mellett el tudtam végezni a Pécsi Tudományegyetem közgazdász szakát. Nyilván nem volt egyszerű, mivel sokszor csak rohanásból álltak a napjaim, de ettől függetlenül utólag örülök, hogy sikerült.

Ebből tud valamit kamatoztatni a pályán?

Lehet, hogy emiatt kicsit racionálisabban gondolkodom. Sokkal inkább próbálok logikusan dönteni, igyekszem átrágni az adott szituációkat, jobban mérlegelek, mint talán mások. Az meg, hogy a foci befejezése után mire tudom felhasználni a tudásomat tényleg a jövő zenéje.

Jelenleg elképzelhetetlen a Ferencváros kezdőcsapata Dibusz Dénes nélkül, így folytassuk a focival. Hogy értékeli a csapat őszi szezonban nyújtott teljesítményét?

Nyáron eléggé döcögősen indult az idény, nehezen állt össze a csapat. Sok volt a sérült, nem tudtunk olyan kerettel készülni a meccsekre, amely kellően minőségi lett volna. Viszont az átigazolási szezon utolsó napjaiban három igazolást is sikerült tető alá hozni, amely nagyon sokat segített. Szeptember elejétől kezdve kiváló sorozatot produkáltunk, sajnos a Kisvárda elleni Magyar Kupa-kiesés árnyalja az összképet. Az előző három évben sikerült megnyernünk a kupát, a sorozatban negyedik siker történelmi lett volna. Sajnos azon a találkozón szinte semmi veszélyt nem jelentettünk az ellenfél kapujára, így egy tizenegyessel kiestünk. Szerencsére ez a vereség nem törte meg a csapatot, a bajnokikon ugyanolyan eredményesen tudtunk játszani. Ennek köszönhetően befogtuk a Videotont, majd az utolsó fordulóban úgy alakultak az eredmények, hogy hárompontos előnyre is szert tettünk.

A folytatásban mindez mire lehet elég?

Biztos nagyon kiélezett lesz a bajnokság tavaszi idénye. Minden bizonnyal a Ferencváros és a Videoton fog küzdeni a bajnoki címért. Láthatjuk, hogy a Videoton is komolyan erősített. Természetes, hogy szeretnének elénk kerülni, de nekünk az a feladatunk, hogy a felkészülés alatt keményen dolgozzunk, majd ezt követően a bajnoki mérkőzéseken úgy játsszunk, hogy ez ne sikerülhessen a fehérváriaknak.

Említette a felkészülést. Hol tartanak jelenleg?

Jól halad a csapat. Az előző, portugáliai edzőtáborban két mérkőzést játszottunk. Főleg a Rijeka elleni volt az értékmérő, hiszen velük néhány évvel ezelőtt találkoztunk az Európa-liga selejtezőjében. Ott is vereséget szenvedtünk, de akkor érezhető volt, hogy nagy a lemaradásunk, viszont az előző mérkőzésen ezt egyáltalán nem érzékeltem. Sőt, inkább mi álltunk közelebb a győzelemhez. Ezt követően nagyon nehéz körülmények között győztünk a Slaven Belupo ellen 3-2-re. Ettől a horvát csapattól nyáron szintén kikaptunk a bajnokság előtt. Spanyolországban pedig könnyen nyertünk 4-0-ra a Cádiz ellen. Persze, van még néhány hét a bajnokság kezdetéig, úgyhogy még formálódni fogunk. Most jönnek majd a dinamikusabb edzések, ezáltal frissebbé válunk majd, ettől a játékunk is felgyorsul. Bízom benne, hogy olyan állapotba kerülünk a Honvéd elleni meccsig, hogy összejön a jó rajt és az első helyen tudunk maradni.

