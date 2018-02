14 év után szerzett újra gólt a Feyenoordban Van Persie

Közel 14 év után volt újra eredményes a holland Feyenoord játékosaként Robin van Persie.

A holland csatár a török Fenerbahce csapatától igazolt vissza nevelőegyesületéhez a Feyenoordhoz. Van Persie-nek nagyjából 50 másodpercre volt szüksége beállása után ahhoz, hogy megszerezze első gólját második rotterdami időszakában.

Van Persie negyedik meccse volt ez, mióta újra a csapat tagja, a 78. percben állt be a Groningen ellen, és még ugyanebben a percben be is talált az ellenfél hálójába.

A 34 éves csatár góljának is köszönhetően 3-0-ra nyert a Feyenoord, amely így a negyedik helyen áll a tabellán.