Bravúros győzelmet aratott a Fradi az orosz bajnokság sztárcsapata ellen

A Ferencváros labdarúgócsapata a Gibraltár melletti La Línea de la Concepciónban játszotta a második felkészülési mérkőzését a spanyolországi edzőtáborban, szombaton. A gólnélküli első félidőt követően Julian Koch bombájának és Varga Roland gyönyörű szabadrúgásgóljának köszönhetően 2-1-re nyert az orosz élvonalbeli bajnokság éllovasa, a Lokomotiv Moszkva ellen.

A találkozó előtt másfél órával gurult be a ferencvárosi busz, ezt követően a játékosok azonnal a pálya felé vették az irányt. A labdarúgóknak sok örömük nem lehetett a játéktér minőségében, ugyanis mély, hosszanti lyukak miatt egyáltalán nem volt jónak nevezhető. A helyiek azonban a kezdésig mindent megtettek, hogy labdarúgásra alkalmassá tegyék a pályát, a gyepszőnyeg hengerezésével és locsolásával.

Így az eredeti 16 órás kezdési időponthoz képest pár perc késéssel, de már jó minőségű pályán elkezdődött az összecsapás nagyjából 30-40 Fradi-szurkoló előtt - akik több alkalommal hangosan buzdították a magyar csapatot -, amelyen Thomas Doll a Dibusz - Lovrencsics G., Otigba, Blazic, Pedroso - Leandro, Gorriaran - Varga, Paintsil, Amadou - Böde összeállításban küldte pályára a Ferencvárost.

A moszkvai csapatban olyan nevekkel találkozhattunk a kezdőcsapatban, mint a horvát válogatott védő, Vedran Corluka, vagy éppen a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságot a fináléban szerzett góljával eldöntő Éder Lopes.

Az első tíz perc helyzet nélkül telt el, de a Fradi irányította a játékot. Ennek köszönhetően a folytatásban inkább a magyar csapat előtt adódtak lehetőségek, de a lövések rendre célt tévesztettek.

Sokat elmond az összecsapásról, hogy az első komolyabbnak mondható moszkvai kapura lövésre szűk fél órát kellett várni, de Taraszov Gorriaran eladott labdáját követően jócskán kapu fölé bombázott.

A 32. percben előbb Lovrencsics Gergő lövése szállt kapu fölé, majd Varga Roland középről leadott távoli, a jobb alsóba tartó lövését Kocsenkov tolta ki szépen. Az első félidő utolsó pillanataiban még Varga távoli szabadrúgásával akadt gondja az orosz kapusnak, de gól ebből sem született, így gólnélküli döntetlennel vonultak az együttesek az öltözőbe.

A második játékrészre két változtatást hajtott végre Thomas Doll: Varga Ádám folytatatta Dibusz Dénes helyén, Leandrót pedig Koch váltotta.

A magyar csapat ott folytatta, ahol az első felvonást abbahagyta, védekezésre kényszerítette az orosz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság éllovasát. Az 55. percben a jó játéknak meg is lett az eredménye. Az orosz védők által röviden felszabadított labdát az érkező Julian Koch egy igazítás után 25 méterről elképesztő erővel bombázta a léc segítségével a kapuba.

És ha egy üzlet beindul. Négy perccel később Paintsillel szemben szabálytalankodtak a kaputól 21 méterre, a szabadrúgást Varga Roland gyönyörűen tekerte a kapu jobb oldalába.

Ám a Lokomotiv Moszkva nem adta fel, és szinte azonnal Éder szépített. A portugál támadó remekül vette észre, hogy a csereként beálló Varga Ádám kint áll a kapujából, és szép emeléssel a jobb sarokba jutatta a labdát.

Ezt követően előbbb Varga szabadrúgását védte Medvegyev, majd a 65. percben A 65. percben hat helyen változtatott a Fradi. Lement a pályáról Böde, Varga Roland, Paintsil, Pedroso, Blazic és Gorriaran, beállt Batik, Sternberg, Hajnal, Rui Pedro, Nagy Dominik és Lovrencsics Balázs.

A 68. percben Amadou Moutari lövése ment centikkel mellé, majd a hajrában Rybus jobb alsóba tartó lövését Varga Ádám remek vetődéssel kitolta.

Az utolsó percekben az orosz csapat még egyenlíthetett volna, de a védők kiválóan blokkoltak, így nagy bravúrt hajtott végre a Fradi és legyőzte listavezető orosz csapatot.

A Ferencváros másodedzője, Máté Csaba boldogan nyilatkozott a mérkőzést követően az Origónak. Mint elmondta, a mai meccsből lehet építkezni a jövőre nézve.

„Az ellenfélben olyan labdarúgók léptek pályára, akikkel a magyar bajnokságban talán ritkán találkozni. Nevesebb játékosok, akik nagy csatákat megéltek már. Jól tartottuk magunkat, egyenrangú partnerei voltunk a Lokomitiv Moszkvának, sőt, helyenként fölényben is játszottunk. Két gyönyörű gólt szereztünk, mindkettő élményszámba ment. Mellette még helyzeteink is voltak, a védekezésünk is rendben volt egy-két hibát leszámítva, és ez mindenképpen pozitív a jövőre nézve."

A győztes találkozót követően a hibátlanul védő Dibusz Dénes elárulta, hogy bár szép győzelmet arattak, de a helyén kell kezelni a sikert.

„Jó mérkőzést játszottunk. Kiválóan kezdtünk, sokat birtokoltuk a labdát. 20-25 perc után a moszkvai csapat feljebb jött, és többször próbált nyomást helyezni a kapunkra. Amikor ki tudtunk jönni belőle, akkor szép támadásokat vezettünk. Látszott, hogy erős, jól képzett együttes, de nyilván fél szemmel a tétmérkőzésükre koncentráltak, mivel senki nem akart megsérülni. Ennek megfelelően azért a helyén kell kezelni a sikert. Szép gólokat rúgtunk, összességében elégedettek lehettünk ezzel az eredménnyel és a játékkal is. Ezen az úton kell továbbhaladnunk és akkor sikeres tavaszunk lesz."

Felkészülési mérkőzés, La Línea de la Concepción, Spanyolország

FTC-Lokomotív Moszkva 2-1 (0-0)

Gól: Koch (55.), Varga R. (59.), illetve Éder (61.)

FTC: Dibusz (Varga Á., a szünetben) - Lovrencsics G., Otigba, Blazic (Batik, 65.), Pedroso (Sternberg, 65.) - Leandro (Koch, a szünetben), Gorriaran (Hajnal, 65.) - Varga R. (Nagy D., 65.), Paintsil (Rui Pedro, 65.), Amadou - Böde (Lovrencsics B., 65.)

Lokomotív Moszkva: Kocsenkov (Medvegyev, a szünetben) - Rotenberg, Mihalik, Corluka, Liszov - Taraszov, Galanyin (Korjan, a szünetben), Barinov - Rybus, Éder, Kaszajev (Galadzsan, 73.)