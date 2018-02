A Barca korábbi BL-győztes edzője váltja Contét a kispadon

Az olasz Antonio Conte napjai meg vannak számlálva az angol bajnoki címvédő Chelsea-nél. A londoni csapat 2018-ban csak három mérkőzést tudott megnyerni, így nem lenne meglepő, ha az angol fogadóirodáknál a kispadra toronymagas esélyes Luis Enrique venné át a bajnokcsapat irányítását.

A Chelsea a legutóbbi két Premier League-mérkőzésén is vereséget szenvedett. Előbb a Bournemouth-tól kapott ki 3-0-ra a Stamford Bridge-en, majd a Watford otthonában szenvedett 4-1-s vereséget. Angol sajtóértesülések szerint az egykori Juve edző összekülönbözött a vezetőséggel a klub átigazolási politikája miatt, ráadásul az öltözőt is elvesztette. Az utóbbi napokban több szigetországi forrás is határozottan állítja, hogy az FC Barcelona korábbi trénere, a Bajnokok Ligája-győztes Luis Enrique lehet a Chelsea új edzője.

A Daily Mail szerint Luis Enrique már mindenben megállapodott a Chelsea vezetőivel, állítólag 2019/2020-as szezon végéig írhat alá a londoni kékekhez. A fogadó irodáknál is a Barca korábbi edzője a legesélyesebb a posztra, mindösszesen háromszoros pénzt fizet annak, aki most megfogadja Luis Enrique érkezését.

A Chelsea hétfőn este a West Bromwich Albiont fogadja a Stamford Bridge-en. Ha Conte csapata nem tudja begyűjteni mind a három pontot, akkor szinte biztos, hogy elküldik az olasz mestert. Érdekesség, hogy korábban André Villas-Boas és Roberto Di Matteo munkáját is egy WBA elleni mérkőzés után köszönték meg a Chelsea-nél.