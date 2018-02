Kitálalt a csapattárs: Neymarral kivételeznek Párizsban

A Paris Saint-Germain francia középpályása, Adrien Rabiot szerint Neymarék megkülönböztetett bánásmódban részesülnek, mint a többiek.

„Nem titok, hogy Neymarnak olyan kiváltságai vannak, amilyenek nekünk, többieknek, nincsenek meg. De nem csak ő, Mbappé is. Nem vagyok én féltékeny, csak... – nyilatkozta Rabiot, aki azonban hozzátette, hogyNeymar nem gondol úgy magára, mint egy felsőbbrendű személyre, hanem teljesen normális, egyenes fickó.

Rabiot végül is csak kimondta azt, amit amúgy mindenki tudott. Korábban már az AS spanyol sportnapilap is írt arról, hogy a brazil olyan kiváltságokat kap, amilyeneket más nem, és ez széthúzáshoz vezet az öltözőben.

Akárhogy is, Neymar eddig 27 meccsen 28 gólt lőtt és 14 gólpasszt adott, ezeket a számokat pedig nem kell magyarázni.