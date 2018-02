Az egyszemélyes PSG meghajolt a BL halottnak hitt királya előtt

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén a Real Madrid hátrányból fordítva 3–1-re győzött a Paris Saint-Germain ellen. A franciák szerint még nincs vége, Unai Emery optimista a továbbjutást illetően, de be kell látni, a terv, miszerint Neymar egyedül beviszi őket a döntőbe, nem működik. Zinédine Zidane már nem is tudott mit mondani Cristiano Ronaldóról, aki úgy néz ki, megint tavaszra időzítette a csúcsformát. A Liverpool a Manchester Cityhez hasonlóan már most a negyeddöntőben érezheti magát, mert Portóban nyert 5-0-ra.