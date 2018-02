Megszólalt a Barcának fújó halálosan megfenyegetett bíró

Kedden este az angol bajnoki címvédő Chelsea fogadja az FC Barcelonát a londoni Stamford Bridge-en. A párosítás már-már legendásnak számít, hiszen a BL-ben - 2000 óta - tizenkétszer találkoztak, tízszer az egyenes kiesés szakaszban. Az egyik legemlékezetesebb meccs a 2009. május 6-án rendezett elődöntő volt, amikor a barcelonai gólnélküli első meccset követően a katalánok Andrés Iniesta 93. percben szerzett gólját egyenlítettek Londonban, így idegenben rúgott góllal kiharcolták a döntőbe jutást.

A mérkőzést a norvég Tom Henning Övrebö vezette, aki több ítélettel is segítette a Barcelona továbbjutását. Többek között két tizenegyest sem adott meg a Chelsea-nek, amelynek az lett a vége, hogy a lefújás után az elefántcsontparti Didier Drogba és német Michael Ballack is az öltözőig kergette a norvég játékvezetőt.

„Egyáltalán nem vagyok büszke a teljesítményemre. Nem az volt a legjobb napom, de a játékvezetők néha hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is. Néha nem teljesítünk azon a szinten, amelyen kellene. Nem vagyok magammal megelégedve – mondta az 51 éves Övrebö, aki elismerte, hogy Gerard Piqué és Samuel Eto'o kezezésénél lehetett volna tizenegyest ítélni. - Mindig visszanéztem néhányszor a meccsjeleneteket, és tanultam a hibákból, de amióta nem bíráskodom, már nincs min javítanom. Arra a napra úgy emlékszem vissza, hogy az újságírók hosszú időre megtanulták a nevemet. Több hibás döntés is született, mindenkinek megvan a saját véleménye ezekről a szituációkról. De még egyszer kiemelném, hogy a játékosok és az edzők is hibáznak, mégsem történik semmi. Büszke vagyok a pályafutásomra, és arra, hogy egy ideig az európai elitbe, de legalábbis hazám legjobbjai közé tartoztam. Éppen ezért nem ítélhetnek meg engem egyetlen mérkőzés alapján, néhányan azonban sajnos ezt teszik" – folytatta a hibáit elismerő norvég bíró, aki hozzátette, hogy utólag már kár rágódni az ítéleteken.

A pályán hoztam egy döntést. Most már nem érdekes, hogy mit gondolok ezekről a szituációkról, de megértem, hogy az emberek másként gondolkodnak. Ez a vita sohasem érhet véget" – tette hozzá Tom Henning Övrebö, aki még 2012-ben is kapott halálos fenyegetést is kapott a londoni csapat szurkolóitól.

A futball érdekessége, hogy a 2009-ben a Barcelonát Bajnokok Ligája győzelemhez segítették a téves bírói ítéletek, míg egy évvel később éppen egy hibás döntés következtében estek el a katalánok finálétól. 2010-ben az Internazionale elleni elődöntő visszavágóján Pep Guardiola csapatának 2-0-ra kellett volna győznie. Egygólos katalán vezetésnél az utolsó percekben Bojan Krkic talált a hálóba, de a játékvezető az akciót indító Yaya Touré kezezése miatt (tévesen) érvénytelenítette a gólt, így az Inter jutott a döntőbe, és Mourinho csapata be is húzta a Bajnokok Ligáját.