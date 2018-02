A ManUnited csak csúfolta a focit, de a célját elérte

A Sevilla minden tekintetben a Manchester United fölé nőtt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén, de így is csak 0–0-s döntetlent ért el. A Sahtar Donyeck hátrányból fordítva 2–1-re győzött a Roma ellen.

A csapatok összeállításakor Montella és Mourinho is húzott egy-egy váratlant: a Sevillából az eddig 13 BL-meccsen tíz gólt szerző Ben Yedder, a Unitedből Pogba maradt ki. A francia középpályás kispadra ültetése azért is volt érdekes, mert utoljára 2014 áprilisában fordult elő, hogy nem kezdett európai kupameccsen. Más kérdés, hogy Herrera sérülése miatt már a 16. percben becserélte őt Mourinho.

A két kezdőcsapat:

Az első negyedóra után azt gondolhattuk, hogy a keddi Chelsea–Barcelonát látjuk viszont. Mourinho megint nem vállalt semmiféle kockázatot, a United tíz emberrel védekezett a saját térfelén, egyedül Lukaku maradt fent zavarni a labdajáratást. A betömörülő védelmet még a gyors, rövidpasszos focira szakosodott Sevilla sem tudta feltörni, így jöttek a távoli próbálkozások:rövid időn belül Murielnek, Banegának és Correának is volt egy-egy lövése.

Aztán Mourinho is belátta, hogy ez így ciki, a United egyre gyakrabban jött előre, ezzel viszont területe lett a Sevilla támadóinak. Az első félidő végére állandósult a hazai nyomás,és csak De Geán múlt, hogy nem lett közte legalább kettő: N'Zonzi és Muriel fejesénél is bravúrral kellett védenie.De Gea bravúrja:

A második félidőre sem változott semmit a meccs. A Sevilla ment előre, kereste a rést, kombinált, lőtt, de a gól nem jött össze. Vagy mert nem senki nem talált kaput, vagy mert senki nem merte eltalálni. Mert minek? De Gea úgyis fogja.

Az angoloknak tökéletes volt a 0–0, legszívesebben már a félpályát se lépték volna át az utolsó 20 percben,és ezen az sem változtatott, hogy az egész meccsen fantomemberként funkcionáló Alexis helyett Mourinho behozta Rashfordot. A 83. percben Lukaku gólt rúgott, de kezezés miatt nem adták meg, így maradt a gól nélküli döntetlen.

Csak néhány statisztikai adat így a végére, szemléltetve, hogy ki mit akart a meccstől: kapura lövés 25–6, labdabirtoklás 57–43, szöglet 12–4.

A szerdai játéknap másik találkozóján az ukrán bajnoki címvédő Sahtar Donyeck az olasz AS Romát fogadta Harkivban, ahol a pályamunkások szépen letakarították a havat a pályáról, így semmi akadálya nem volt, hogy kiváló mérkőzést lássanak a nézők. A találkozó elején hatalmas lehetőséget hagyott ki az AS Roma,Edin Dzeko már ünnepelni kezdett a fejese után, de Andrij Pyatov hatalmas bravúrral hárítani tudott.Nem sokkal később Federico Fazio jól eltalált lövését blokkolták a védők, így az ukránoknak gyorsan fel kellett ébredniük, ha nem akartak gyorsan hátrányba kerülni otthon.

Bár az ukránok tudtak váltani, az újabb nagy lehetőség mégis a Roma előtt adódott, de a 20. percben előbb Kostas Manolas fejjel hibázott jó helyzetbe, majd Dzeko gurított a kapus kezébe 15 méterről senkitől sem zavartatva. Az első játékrész második fele már sokkal kiegyenlítettebb játékot hozott, inkább a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, a kapuk nem forogtak veszélyben. Ennek ellenére mégis megtört a jég, a 41. percben Dzeko szép kiugratása utánaz elmúlt hetekben egészen elképesztő formában játszó török fiatal, Cengiz Ünder volt eredményes.A hátralévő idő pedig szép csendben lepörgött – Sergey Kryvtsov sérülése miatt állt is a játék, a védőt hordágyon kellett levinni rossz földre érkezés után –, így a félidőre egygólos hátrányba került a Sahtar.

A második felvonás elején a Sahtar gyors lövéssel jelezte, nem adja könnyen a bőrét, de Facundo Ferreyra próbálkozása után azért nem izzadt meg Alisson.Az 52. percben gyors hazai kontra végén Ferreyra már nem hibázott, szép cselt követően talált a római kapuba, így gyorsan egyenlíteni tudott a donyecki együttes.Három perccel később Marlos akár a vezetést is megszerezethette volna a Sahtarnak, ám 10 méterről hatalmas ziccerben Alissonba lőtte a labdát. Az ukránok pedig megérezték, akár a győzelem is meglehet, sorra dolgozták ki a helyzeteket, a Roma csak a kontrákra tudott építeni, nem sokat birtokolta a labdát. Ám Alisson kiválóan védett, a 63. percben Taison sem hitte el a lövése után, mekkorát.

A 71. percben Fred káprázatos szabadrúgása után már a brazil válogatott kapus is tehetetlen volt, a labda a kapufa segítségével kötött ki a vendég csapat kapujába, így a Sahtar megfordította az összecsapást. Az összecsapás utolsó felében a Roma képtelen volt nyomás alá helyezni az ukrán kaput, sőt, a lehetőségek a hazai csapat előtt adódtak,a 92. percben Ferreyra még kihagyta a kihagyhatatlant, de újabb gól már nem esett.A Sahtar tehát egygólos hátrányból fordítva tudott 2-1-re nyerni az AS Roma ellen, de a párharc teljesen nyitott, a vesztes olasz együttesnek pedig ha nem is aranyat, de sokat érhet az idegenben lőtt gól a visszavágón.