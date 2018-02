Mit keres egy román titán a baszk oroszlánok között?

Az ötszörös román válogatott Cristian Ganea nyártól az Athletic Bilbaóban folytatja pályafutását. Na és? Ki ő? Mi az a Bilbao? Miért érdekes ez? A Bilbao a futballban egyedülálló játékospolitikával rendelkezik, amibe alapvetően nem illik bele a román szélső, de a baszkok most is megtalálták a kiskaput. Az egész világ csodálja és próbálja megérteni azt, ami a klubnál folyik, pedig az érintettek szerint nincs benne semmi ördöngösség.

A Bilbao mindig is büszkén hirdette klubfilozófiáját: a baszk csapatban csak baszk játékosok szerepelhetnek. A futball folyamatos változásával azonban a baszkság fogalma is sokat változott az elmúlt évek alatt.Onnan, hogy csak és kizárólag vizcayai születésű (Bizkaia tartomány) baszk játékosok kerülhetnek a keretbe,oda jutottunk, hogy a játékosoknak elég már csak kötődniük Baszkföldhöz. Így kerülhetett a román válogatott Ganea is Bilbaóba.

Baszkföld gyermeke

Októberben a klub sportigazgatója, José Mari Amorrortu Romániába utazott, hogy megnézze a Viitorul bal oldali szélsőjét. A hírre sokan felkapták a fejüket, hisz nem megszokott dolog, hogya Bilbao egyik elöljárója Kelet-Európában kutakodik.De hogy jöhetett egyáltalán szóba Ganea leigazolása?

A játékos családja a mai napig Basauriban él, ott ahol Ganea a fiatal éveit töltötte. Itt kezdett futballozni, megjárta több baszk csapat akadémiáját, és még a baszk ifiválogatottba is bekerült. Játszott a Mallorca B-ben és a negyedosztályú CD Santanyínál, mielőtt 2012-ben Romániába költözött.Eleinte másodvonalas csapatokban szerepelt, az áttörést a karrierjében a Universitatea Craiova jelentette, ahol egy évet focizott.Innen került végül az egykori Barcelona-sztár, Gheorghe Hagi Viitoruljához, ahol az első pillanattól kezdve alapember. A 2019-ig szóló szerződése nem tartalmaz kivásárlási árat, így a hírek szerint a Bilbaónak elég 600 ezer eurót kicsengetnie a játékosért, aki július elsején csatlakozik a baszkokhoz.

Anya tesójának a nővérének az apósa...

A Bilbao évtizedek óta szemezget a baszk királyság területéről, így a mai La Rioja és Navarra tartományokból, illetve a Pireneusokon túli, francia-baszk területekről is. Mindenhol ott a szemünk – mondja Santi Urquiaga, korábbi Bilbao-játékos, aki ma már a technikai stábban dolgozik. Ennek köszönhető, hogy az aquitániai Aymeric Laporte, a pamplónai Eraso vagy a libériai menekült családból származó Iñaki Williams is a Bilbao játékosa lehet(ett).Williams ráadásul a baszk csapat első színes bőrű játékosa, aki gólt szerzett.

El Athletic Club y el jugador Iñaki Williams han suscrito el acuerdo de renovación por el que el jugador permanecerá en la disciplina rojiblanca hasta el 30 de junio de 2025.(1/2) pic.twitter.com/GMbWQbiCnG — Athletic Club (@AthleticClub) 2018. január 17.

A támadót rengetegen hívják (például a Liverpool), de neki esze ágában sincs elmenni. „Azért vagyok itt, mert itt akarok lenni”. És nem a levegőbe beszélt: Williams nem rég 2025-ig (!) hosszabbított a Bilbaóval. Az ő esete példázza a legjobban, hogy miért egyedülálló a futballban az, amit a klub csinál.

forrás: La Liga Loca

A világ a Bilbaót csodálja

A Bilbao most már hosszú évek óta a spanyol felsőházba tartozik, és zsinórban negyedszer van ott az Európa Ligában.2016 nyarán a spanyol szuperkupában 5–1-es összesítéssel győzte le Luis Enrique Barcelonáját, ezzel megszerezve a klub első trófeáját 1984 után.

Mindezek ellenére a Bilbaónál is tisztában vannak vele, hogy a klubfilozófia korlátok közé szorítja őket, és soha nem fognak tudni versenyezni az elittel. De nem is ezért csinálják. „A futballban nincs idő. A mi filozófiánk mégis az, hogy türelmesek vagyunk a fiatalokkal és bízunk bennük. Nem könnyű, de működik. Minden játékosra egy hosszú távú projekt részeként tekintünk. Ez itt, ez az egész, a folytonosságról, a bizalomról és a hovatartozásról szól – magyarázza Amorrortu. A sportigazgató szerint naponta mennek hozzájuk edzők a világ minden tájáról tanulni, megérteni azt, hogy miben rejlik a Bilbao sikere.Hogy hogy lehet az, hogy 120 év alatt egyszer sem esett ki az élvonalból a baszk csapat.„Gyakran kérdezik tőlem hogy mi a különbség az itteni, és mondjuk az angol srácok között – folytatja Amorrortu. – Őszintén? Semmi. Ha mi el tudjuk juttatni a fiatalokat az első csapatig, akkor miért ne tudnák ezt megcsinálni mások is?”

A Bilbao azzal küzd, amije van

Kissé talán már közhelyesen hangzik, de tényleg az a kulcsa az egésznek, hogyitt a fiatalok megkapják a lehetőséget.„A 16, 17, 18 éves játékosok még nem edzenek együtt az első csapattal, de ha helyzet van, azonnal rendelekzésre állnak. Miért? Mert ugyanazt a neveltetést, ugyanazt az edzésmódszert kapja mindenki.”

A diagram azt mutatja, hogy adott szezonban hány új játékos mutatkozott be a Bilbaóban. Pirossal az akadémiáról érkezők, kékkel az igazolt focisták:

Mikel San José most már kilencedik éve a csapat játékosa, átélt sok mindent, el tudja helyezni a Bilbaót a futballtérképen. „A mi filozófiánk különbözik a többi klubétól. Nem vagyunk se jobbak, se rosszabbak, csak különbözőek. A saját eszközeinkkel küzdünk egy olyan világban, amely egyre modernebbé és modernebbé válik.

Laporte eladása után nem teketóriázott a Bilbao, hanem azonnal kivásárolta Inigo Martínezt a Sociedadtól. Mondanunk sem kell, hogy a két rivális között nem túl gyakori a játékosmozgás. Martínez esete viszont azért is érdekes, mert a védő korábban kijelentette, ha valaha is elhagyja a Sociedadot, az biztos, hogy nem a Bilbao kedvéért. Ennyit a hősködésről, ugyebár.

A modern futball a Bilbao ellensége, ez nem vitás. Úgy nem lehet előrelépni, hogy a legjobb játékosokat évről évre elviszi valamelyik európai topcsapat. De ha már így is van, legalább egy valag pénzt legombolnak róluk.Laportért 65, Ander Herreráért 37, Javi Martínezért 40 millió eurót kapott a Bilbao.

A romantikus Bilbao és a kegyetlen futballvilág

„Ha van pénzed és kedvedre válogathatsz a játékosok közül, könnyű a dolgod – mondja Josu Urrutia, a Bilbao elnöke. – A mi filozófiánk ennél jóval többről szól. Romantikusabb. A saját városomban a saját embereimmel nézek szembe a nehézségekkel. Drága játékosok helyett az utánpótlásra költünk. Megtanítjuk a fiataloknak, hogy hogyan játszanak félelem nélkül ebben a kegyetlen világban. Ebben rejlik az Athletic ereje. Aki magára húzza a mezt, az tisztában van vele, hogy mit képvisel. Emiatt a mentalitás miatt tudunk versenyezni a legjobbakkal."

És hogy mit jelent mindez a Baszkföldön született és nevelkedett Ganea számára?Csak annyit, hogy aligha kerülhetett volna jobb helyre.