Dibusz Lanzafame fejébe látott, Eppel kérdezte az olaszt a tizenegyesről

A Ferencváros 5-2-re verte a tavaszi idénynyitón a bajnoki címvédő Budapest Honvédot. Nem csak a hét gól miatt volt érdekes az összecsapás, megannyi helyzet, paprikás hangulat, kihagyott tizenegyes és hihetetlen fordulatok jellemezték a kilencven percet. A mérkőzést követően a győztes FTC két labdarúgóját, a büntetőt hárító Dibusz Dénest, a csapat védőjét, Otigba Kennethet, illetve kispesti oldalon a duplázó Eppel Mártont kérdezte az Origo.

A Ferencváros hátvédje, Otigba Kenneth elmondta, hogy már a szünetben felhívta a csapattársak figyelmét, hogy veszélyes a kétgólos előny, nagyon oda kell figyelni a folytatásban.

„Az a legfontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést. Természetesen mi is éreztük, hogy több hiba is volt még a játékunkban, ezeket a jövőben nem engedhetjük meg magunknak. A két kapott gól sok hazai pályán, de örülök, hogy ennyit lőttünk és begyűjtöttük a három pontot. Az az első, hogy hátul biztos lábakon álljunk, a kontraszituációknál jobban oda kell figyelni az egész csapatnak.

A szünetben mondtam is a többieknek, hogy nagyon oda kell figyelni, mert a 3-1 nagyon veszélyes eredmény. Ösztönös, hogy a játékos elhiszi, már megvan a meccs, de ha kapsz egy gólt, akkor jön a kétségbeesés. Az ellenfél meg úgy van vele, hogy mindent egy lapra feltéve támadni kezd. Ez történt ezúttal is. Szerencsére Dénes (Dibusz Dénes – a szerk.) megfogta a büntetőt, ez az extra is kellett a sikerhez. Igazából éreztem, hogy meglesz neki, mivel kiválóan érzi a tizenegyeseket, az edzéseken is remekül védi. Utána összekaptuk magunkat, kihasználtuk az adódó lehetőséget, Leo (Leandro – a szerk.) gólja pedig már csak hab volt a tortán. Összességében elégedettek lehetünk."

A Bp. Honvéd játékosa, Eppel Márton érhető módon nem volt túl boldog a lefújást követően. A támadó két gólt szerzett, de elmondása szerint addig nem fognak nyerni, ameddig ennyi gólt kapnak.

„Nem reális a játék képe alapján a végeredmény. Sajnálom, hogy 3-2-nél így alakult a mérkőzés. Ott volt a tizenegyes, meg nekem is volt egy helyzetem, amelyből lett volna lehetőség az egyenlítésre. Ezeket be kellett volna rúgni, akkor teljesen más a történet. A büntetőhöz Davide (Davide Lanzafame – a szerk.) volt kijelölve. Kérdeztem tőle, hogy akarja-e rúgni, azt mondta igen. Onnantól pedig nem akartam feszegetni a dolgot.

Sajnos a pontok azt mutatják, hogy a két csapat között most van különbség a Ferencváros javára, ráadásul amíg ilyen sok gólt kapunk, addig nehéz lesz meccseket nyerni, oda kel figyelni a pontrúgásokra is. Az elmúlt két meccsen ilyen szituációk után három gólt is kaptunk, a jövőben erre sokkal jobban kell koncentrálnunk. Voltak azért jó dolgok is, mint például, hogy két gólt szereztünk, 3-1-ről majdnem visszajöttünk, ezekre lehet építeni, de majd kielemezzük az összecsapást."

A Honvéd elleni mérkőzés egyik ferencvárosi hőse, Dibusz Dénes volt, aki hárította Davide Lanzafame tizenegyesét. Azt is elárulta a magyar válogatott kapus, hogy sakkozta ki az olasz támadó lövését.

„Bár az eredmény azt mutatja, nem volt sima a mérkőzés. A futball törvényszerűsége megint megmutatta magát. Sajnos Roli (Varga Roland – a szerk.) 3-1-nél ordító ziccert hagyott ki. Ezt követően szinte biztos voltam benne, hogy még meleg pillanatokat élhetünk át. Sajnos így is lett, de szerencsére szép lett a vége.

Lanzafame kétszer rúgott már nekem büntetőt, mindkét alkalommal balra vetődtem, és jobbra rúgta. Ráadásul jobbra lőtte az utolsó négy-öt büntetőjét. Minden amellett szólt, hogy ismét oda lövi, de valamiért úgy voltam vele, hogy nem lehet, hogy már ne váltson. Szerencsére eltaláltam, odaértem és védeni tudtam. Jó, közönségszórakoztató, fordulatos mérkőzés volt. Mindkét oldalon adódtak lehetőségek, soha rosszabb szezonkezdetet."

A Ferencváros tehát újabb három fontos pontot gyűjtött be a bajnoki címért folytatott harcban, míg a Honvédnak még van min dolgoznia, ha oda szeretne érni a bajnokság végén a dobogóra.