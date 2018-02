Gattuso tovább varázsol, a Milan Rómában is nyert

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 26. fordulójának vasárnap esti összecsapásán az AC Milan 2-0-ra nyert az AS Roma otthonában. A milánói csapat Gennaro Gattuso irányításával minden sorozatot figyelembe véve 12 mérkőzés óta nem talált legyőzőre.

A találkozó első húsz perce az AS Romának sikerült jobban, a hazai csapat ötször próbálkozott kapura lövéssel – kétszer kaput is talált –, míg a Milan nem jutott el Alisson kapujáig. A folytatásban sem sokat változott a játék képe, kiegyenlített labdabirtoklás mellett nagy taktikai csata folyt a pályán, kevés igazi lehetőséggel. A félidő második felében is a hazai csapat próbálkozott többször, de újabb kapura lövés már egyik félnek sem jött össze, így a Milan egyáltalán nem tette próbára a római kapust.

A második játékrész elején, a 48. percben megtört a gólcsend. A Milan az első kaput találó lövéséből meg is szerezte a vezetést: Suso szép beadását követően Patrick Cutrone közelről már nem hibázott. Így nem volt kérdés, hogy az AS Romának feljebb kell lépnie, ha legalább az egyik pontot otthon szeretné tartani.

Ám a rómaiak nem tudtak váltani, a Milan felszabadult az előny megszerzése birtokában, és a 73. percben Nikola Kalinic lövése után még bravúrral védett Alisson, ám nem sokkal később a horvát passza után Davide Calabria emelésénél már a brazil kapus is tehetetlen volt.

A hátralévő időben újabb gól már nem esett, a Milan tehát Rómában is nyerni tudott, így Gennaro Gattuso irányításával minden sorozatot figyelembe véve 12 mérkőzés óta nem talált legyőzőre. Legutóbb 2017 decemberében az Atalanta tudta legyőzni a piros-feketéket.

Serie A, 26. forduló

AS Roma-AC Milan 0-2 (0-0)

A Serie A tabellája: