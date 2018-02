A 2018-2019-es szezontól alaposan megváltozik a Bajnokok Ligája menetrendje - közölte kedden az UEFA honlapja.

Azoknak a csapatoknak, amelyek arra apellálnak, hogy majd a selejtezőn keresztül jutnak be a BL-be, van egy rossz hírünk:a 32-ből 26 hely már most le van foglalva.

Az idei BL és EL-győztes mellett a négy topliga (angol, spanyol, olasz, német) első négy helyezettje automatikusan ott lesz a csoportkörben. Rajtuk kívül az UEFA-koefficiensek alapján ötödik és hatodik legjobb liga, vagyisa francia és az orosz első két helyezettje, valamint a portugál, az ukrán, a belga és a török bajnok kerül még be.

Ha a BL-győztes a saját hazajában is olyan helyen végez, ami BL-indulást ér (valószínű forgatókönyv), akkor a cseh bajnok is elindulhat a sorozatban. Hogy még tovább csavarjuk: ha az EL-győztes a saját bajnokságából közvetlenül bejut a BL-be, akkor viszi magával a francia harmadikat is.

Marad tehát hat szabad hely. Négy helyre a 11.-től (cseh) lefelé rangsorolt országok bajnokai mehetnek (például a magyar is): egy előselejtezős minitorna után, amelyben a négy leggyengébb csapat vesz részt, három selejtezőkör, majd a rájátszás következik. (megj: aki kiesik valamelyik körben, az az EL-selejtezőben folytathatja)

A maradék két helyre a francia és az orosz bajnokság harmadik, és a 7.-től a 15.-ig rangsorolt országok második helyezettjei pályáznak. Nekik három selejtezőkört (oda-visszavágó) kell játszaniuk.

A magyar bajnoknak nem kell minitornát játszania, cserébe viszont már az első selejtezőkörben bekapcsolódik a BL-be.Az első kör első meccseit július 10-11-én (a vb ideje alatt) rendezik.