Körkapcsolást hallgatva bundázott nyolc NB I-es csapat

A magyar labdarúgó-bajnokságok történetének máig legismertebb két bundameccse az 1984. június 3-án lejátszott Volán-Honvéd (6-6) és Nyíregyháza-Diósgyőr (2-7) „összecsapás” volt. Az MLSZ akkor meg is semmisítette e két mérkőzés végeredményét. Nem úgy egy évvel korábban, 1983. június 11-én, amikor az NB I utolsó fordulójában a Népsport négy mérkőzést is egycsillagosra értékelt. Ez a minősítés akkor egyet jelentett azzal, hogy a tudósítók bundameccset láttak. A bajnokság tehát úgy fejeződött be, hogy az NB I-es mezőny fele megegyezéses mérkőzést játszott. Köztük volt a Ferencváros is, amely Csepelen egy váratlanul hosszúra nyúlt félidei szünetben rádiót hallgatott. Aztán bundázott.