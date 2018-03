A fiatal magyar labdarúgók kiütötték az íreket

A Preisinger Sándor vezette magyar férfi U16-os válogatott magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott Telkiben Írország legjobbjai ellen. Az U16-os férfi magyar válogatott első idei felkészülési mérkőzéseit játssza a héten, mindkettőt az írek korosztályos csapata ellen.

Az első, keddi mérkőzésen az utolsó percben harcolta ki a 3–2-es győzelmet az őszi Eb-selejtezőkre készülő csapat, csütörtökön viszont már jóval nagyobb különbséggel sikerült diadalmaskodni.

Elsősorban azért, mert az előző összecsapáshoz képest a magyar válogatott passzjátékával, labdatartásával uralni tudta a mérkőzést, és védekezésben is jóval kevesebb lehetőséget engedélyezett ellenfelének, így ilyen különbséggel is megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

"Szervezett, agresszív ír csapat ellen léptünk pályára, fizikailag nehéz felvenni velük a versenyt. Már csak emiatt is igyekeztünk minél többet birtokolni a labdát, passzjátékkal uralni a meccset, minél több tudatos megoldást alkalmazva. A támadójátékunk sokat javult a keddi meccshez képest, de védekezésben is fegyelmezettebb volt a csapat, és jól összepontosított a pontrúgásoknál is. Nagyon hasznosak ezek a felkészülési mérkőzések, a csapatjátéknak össze kell csiszolódni, a játékosoknak pedig nemcsak egymást kell megismerniük, de azt is, hogy mit vár el tőlük a szakmai stáb, és hogy nemzetközi mérkőzéseken milyen szintet kell elérni. Úgy érzem, lassan a helyes útra tér a csapat, és bízom benne, hogy ez eredményességben is megmutatkozik majd – értékelte a szövetség honlapjának a mérkőzést Preisinger Sándor szövetségi edző.

Magyarország–Írország 4–0 (2–0)

Gól: Szalay (12., 40.), Zuigeber (54.), Burzi (58.)

Magyarország: Megyeri Gábor (Hegyi Krisztián 41.) – Buna Gábor, (Ominger Gergő 41.) Horváth Milán, Pereira Américo, Csányi Ádám – Posztobányi Patrik, Kata Mihály, Németh András (Major Sámuel 51.) – Komáromi György (Molnár Rajmund 41.), Szalay Szabolcs (Burzi Alex 51.), László Dávid (Zuigeber Ákos 41.)