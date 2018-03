Az olasz labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának szombat esti rangadóján az éllovas Napoli hazai pályán 4-2-re kikapott az AS Romától.

A Napoli már a 6. percben megszerezte a vezetést. A portugál Mario Rui balról belőtt labdájára Lorenzo Insigne érkezett, aki a jobb alsó irányába belsőzött, azonban a labda irányt változtatott az argentin Federico Fazión, így az a bal alsó sarokban kötött ki.

A nápolyi szurkolóknak idejük sem volt kiélvezni a vezetést, ugyanis egy perccel később Radja Nainggolan indítása után a török csodagyerek, Cengiz Ünder került ziccerbe, és egy tanítanivaló mozdulattal, bokából átemelte Pepe Reinát. A 20 éves támadó az AS Roma legutóbbi öt bajnoki mérkőzésén öt gólt szerzett.

A 26. percben átvette a vezetést a Roma. Alessandro Florenzi jobboldali beadása után Edin Dzeko felhőfejese a kapu bal oldalában landolt, Pepe Reina tehetetlenül nézte a bosnyák támadó parádés gólját.

A fordulás után egyenlíthetett volna a Napoli. Dries Mertens lövésébe még beleléptek, a lecsorgó labda azonban Jose Callejon elé került, a spanyol támadó éles szögből, ráfordulásból lőtt, de nem találta el a Roma kapuját. Az 58. percen ismét a hazaiak villantak, de Lorenzo Insigne közeli lövését Alisson védte bravúrral.

A 65, percben ismét Insigne következett. Az apró termetű olasz válogatott támadó 15 méterről tekert a kapu baloldalának irányába, de az életerős lövés pár centivel célt tévesztett. A 73. percben a semmiből villant a Roma, és eldöntötte a mérkőzést.

A bosnyák Edin Dzeko kapott labdát a jobboldalon, befelé cselezett, majd Arjen Robben módra ballal kilőtte a hosszú sarkot.

A 79. percben a Roma kiütötte a Napolit. Egy baloldali beadást Mario Rui akart kiokszizni az ötösről, de rosszul találta el a labdát, az érkező Diego Perotti pedig kíméletlenül a kapu baloldalába helyezett.

A hosszabbításban a nápolyi szurkolók kaptak némi szépségtapaszt. A gólkirályi címért harcoló Dries Mertens 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

Vereségével a Napoli továbbra is az első helyen áll a Serie A-ban, de a Laziót legyőző Juventus egy pontra megközelítette, és egy meccsel kevesebbet is játszott. Az AS Roma megelőzte a fővárosi vetélytársát, és feljött a harmadik helyre.

Serie A, 27. forduló

Napoli-AS Roma 2-4 (1-2)