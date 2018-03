Kétgólos hátrányból felállva nyert idegenben a Manchester United

Borzalmas első félidőt követően, kétgólos hátrányból talpra állva nyert 3-2-re a Manchester United a Crystal Palace otthonában a Premier League 29. fordulójának záró mérkőzésén. A londoni csapat ötven percig tudta kézben tartani a mérkőzést, azt követően viszont José Mourinho csapata felpörgette a tempót, és végül Nemanja Matic 91. percben elresztett bombájával megfordította a mérkőzést.

A Chelsea ellen aratott győzelemmel a tarsolyában érkezett a Manchester United a kieső helyen álló Crystal Palace otthonába, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy két rangadó között (szombaton a Liverpool látogat az Old Traffordra) begyűjtse a kötelező három pontot.

Csakhogy a Selhurst Parkban most már nem olyan könnyű győzni, mint a szezon elején, tudna erről mesélni a 0-0-val távozó Manchester City, vagy a sovány 1-0-s sikerért a 86. percig güriző Tottenham Hotspur is. Mourinho most nem parkolta le a buszt, pedig kivételesen jobban tette volna: a Palace ugyanis nem átallott támadni, sőt a 11. percben Townsend Lindelöf hátán megpattanó lövésével a vezetést is megszerezte.

Igyekezett a United, amelyik főleg Romelu Lukakut kereste a hazai tizenhatosra belöbbölt labdákkal, de az első félórában ezekben - egy kivétellel - nem sok veszély volt. Ahogy ötlet és elképzelés sem a United támadójátékában, a valamilyen okból rendre középen erőltetett támadásokat viszonylag könnyedén szűrte meg húsz méteren a Palace védelme.

Mourinho a második félidőre McTominay helyett beküldte Marcus Rashfordot, aki egy perc alatt többet cselt csinált (kettőt), mint a MU az egész első félidőben, azonban egy gyorsan elvégzett szabadrúgást követően Patrick van Aanholt növelte a hazaiak előnyét, miközben minden vendég védő a les beintésével volt elfoglalva.

Innen már végképp nem maradt más választása a tabella második helyéért hajtó Unitednek, mint menteni a menthetőt, és Smalling fejesével gyorsan szépítettek is.

Embertelen nyomást nem helyeztek a vendégek a Palace védelmére, még, ha fokozták is a tempót. A 70. percben Mourinho Ashley Young és Antonio Valencia helyett pályára küldte Luke Shaw-t és Juan Matát, ezek után látszott először a két csapat táblázaton elfoglalt helye közötti különbség. Bentekének a saját gólvonaláról kellett kivágnia a labdát, de két perccel később Alexis Sánchez megpattanó, és a felső lécről levágódó labdáját Romelu Lukaku vágta be öt védő gyűrűjéből - a labda megszelíditéséhez mintha a kezét is használta volna a 99. PL-gólját szerző belga csatár.

Újabb két perc elteltével David De Gea mutatta be az év bravúrját, amikor Benteke földre fejelt labdáját ütötte ki, és nem dolgozott hiába: a 90+1. percben Nemanja Matic egy blokkról elé pattanó labdát 20 méterről egy pattanás után bombázott Hennessey kapujába - ez volt az első gólja a szezonban a szerb középpályásnak.

Eredmény, PL, 29. forduló:

Crystal Palace–Manchester United 2-3 (1-0)

szombaton játszották:

Manchester City-Chelsea 1-0 (0-0)

Brighton-Arsenal 2-1 (2-1)

FC Liverpool-Newcastle United 2-0 (1-0)

Leicester City-Bournemouth 1-1 (0-1)

Southampton-Stoke City 0-0

Swansea City-West Ham United 4-1 (2-0)

Tottenham Hotspur-Huddersfield Town 2-0 (1-0)

Watford-West Bromwich Albion 1-0 (0-0)

Burnley-Everton 2-1 (0-1)