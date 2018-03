A Real idegenben is legyőzte a Neymar nélküli PSG-t

A Real Madrid idegenben 2–1-re győzött a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. A párizsiaknak egy pillanatnyi esélyük sem volt a továbbjutásra. A Liverpool az ötgólos előny birtokában nem erőltette meg magát a Porto ellen: 0–0 a nap másik meccsén.

A kétgólos hátrány és Neymar sérülése miatt nem sok esélyt adtak a PSG-nek. Párizsban viszont komolyan gondolták, hogy 1–3-ról meg lehet fordítani a párharcot. Persze, hisz egyszer már megcsinálták:az 1992/93-as UEFA-kupa szezon negyeddöntőjében az 1–3-as első meccs után a PSG 4–1-re győzött hazai pályán.

„Együtt sikerülhet" – szólt a mottó. Emery csak tovább tetézte ezt, amikor azt mondta, ez az év meccse. „Különleges pillanat ez a szurkolóknak, és mindenkinek, aki szereti a focit Franciaországban. Hogy számunkra mit jelent? Az esélyt, hogy lépjünk egyet előre.

A PSG-nél egyedül Neymar hiányzott, Zidane-nak viszont volt gondja bőven: Marcelo csak most épült fel, Kroos és Modric játékát pedig nem merte megkockáztatni. Őket Vázquez és Kovacic pótolta. Bale helyett Asensio került a kezdőbe.

A kezdők:

PSG XI vs. Real Madrid: Areola; Alves, Silva, Marquinhos, Yuri; Motta, Rabiot, Verratti; Mbappé, Cavani, Di Maria.



Real Madrid XI vs. PSG: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Vazquez, Casemiro, Kovacic, Asensio; Ronaldo, Benzema. — Squawka News (@SquawkaNews) March 6, 2018

Ha azt gondoltuk, hogy a PSG nekiront a Realnak, és már az első 10–20 percben megpróbálja ledolgozni leaglább az egyik gólt, csalódnunk kellett. Nemhogy rohamokról, de komoly helyzetekről sem beszélhettünk, annyi volt a pontatlanság a hazaiak támadójátékában.A Cavani, Mbappé, Di María hármas szinte semmi támogatást nem kapott a középpályáról, így csak egy-egy védők mögé belőtt labdából volt esélyük veszélyeztetni.Így adódott lehetőség Mbappé előtt a félidő végén, de a fiatal francia lövését kivédte Navas.

A Real azt játszotta, amit ilyenkor kell: kontrázott.Benzema előtt egy ilyenből adódott lehetőség, de a ziccerét megfogta Areola.A francia kapusnak még egyszer kellett nagyot védenie az első félidőben, Ramos közeli lövésénél. Szünet 0–0.

Ez így semmi nem volt a PSG-től:

A második félidő nem is indulhatott volna rosszabbul párizsi szempontból: az 51. percben Ronaldo fejelt gólt, amivel lényegében el is döntötte a továbbjutást.A PSG-nek még inkább jönnie kellett – jött is –, de Verratti a 66. percben kiállíttatta magát.Vége. Még akkor is, ha öt perccel később Cavaniról valahogy bepattant a labda, 1–1. Szerencsés volt? Akkor mit mondjunk Casemiro góljáról? A brazil labdája megpattant az egyik védőn, így hullott be Areola feje fölött (ebben a gólban benne volt a PSG mai teljesítménye).

A Real még egyszer a kapufát is eltalálta, de az eredmény már nem változott, 1–2 a vége. A Neymar nélküli PSG hazai pályán (eredménykényszerben) kevésbé volt ellenfele a Realnak, mint idegenben.

Az első mérkőzésen Portóban aratott 5-0-s siker után izgalomtól mentes visszavágóra számíthattak a Liverpool szurkolói. Jürgen Klopp azért próbált egy kis izgalmat csempészni a meccsbe, így a kezdőbe jelölte a 20 éves Joe Gomezt, és a padra ültette a házi gólkirály, Mohamed Salah-t.

Nem állítjuk, hogy a portugálok eleve feladták a meccset, de tény, hogy legfeljebb véletlenül jutottak el Karius kapujáig az első félidőben.A Pool ugyanakkor több veszélyes támadást is vezetett, talán Saido Mané állt a legközelebb a gólszerzéshez, és uralta is a meccset,de sokat elárul a meccs színvonaláról, hogy kaput eltaláló lövés nélkül zárult az első 45 perc.

A folytatás sem hozott több izgalmat és magasabb színvonalat, Jürgen Klopp pedig egy óra után Firmino lecserélésével jelezte,hogy gondolatban már az Old Traffordon jár, ahol szombaton fontos bajnoki vár rájuk a Manchester United ellen.

Az utolsó negyedórára, talán átmozgatás gyanánt, viszont beküldte Salah-t, ehelyett a 84. percben egy szabarúgás után Oliver Tórres lőtt kis híján gólt. Az utolsó percek végképp unalomba fúltak, így maradt a 0-0, összesítésben pedig 5-0 a Liverpool javára.