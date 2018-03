Soha nem rendeztek még akkora országban labdarúgó-világbajnokságot, mint a 2018-as lesz. Oroszország amúgy sem bonyolított le még focivébét, miközben a nyári és a téli olimpiának is otthont adott már. A 2018-as Mundial – Oroszország jellegéből adódóan – a hatalmas távolságok világbajnoksága lesz, a hozzánk legközelebb eső helyszínt pedig Lengyelországba ékelve kell keresni. Pontosan 100 nap múlva, 2018. június 14-én az Oroszország-Szaúd-Arábia mérkőzéssel veszi kezdetét az idei év legnagyobb és legnézettebb sporteseménye.

2010. december 2-án az akkor még Joseph Blatter vezette Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) úgy döntött, hogy a 2018-as labdarúgó-világbajnokságot Oroszország, a 2022-est pedig Katar rendezi meg.

Kétségtelen, hogy az utóbbi váltotta ki a nagyobb felhördülést, de azért az orosz pályázat győzelmekor is sokan ingatták a fejüket.

Minden idők leggyengébb házigazdája

Tény, hogy Európába 12 év szünet után tér vissza a világ legnézettebb sporteseménye. A 2006-os németországi világbajnokság után előbb Dél-Afrika, majd Brazília volt a rendező. Az is tény, hogy talán soha nem volt olyan gyenge egy vb-t rendező ország csapata, mint amilyen most az orosz válogatott, amely a FIFA 2018. február 15-én kiadott legfrissebb világranglistája szerint a 61. helyen áll. Szinte az is természetes, hogy a házigazda nagyon kellemes sorsolást kapott, mert Szaúd-Arábia mellett Egyiptom és Uruguay szerepel az A-csoportban.

A papírforma alapján a dél-amerikai együttes mellett (mögött, előtt?) Oroszországnak illene továbbjutnia, de Egyiptomot (43. a világranglistán) nem intézhetjük el egyetlen kézlegyintéssel. Vélhetően az orosz-egyiptomi meccs meg is határozza a házigazda további sorsát.

Készülnek már az orosz huligánok

Van azonban egy olyan dolog, amelyben az oroszok nagyon erősek, de ennek aligha örül a világ. A hazai futballhuligánoktól sokan már előre rettegnek. Nem túl távoli emlék a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság, ahol az orosz horda gyakorlatilag átrendezte Marseille-t. Már előre jelezték, hogy lecsapnak az angolokra, az ígéretüket be is váltották.

Nem kell ahhoz túlságosan nagy képzelőerő, hogy a vb-re való „felkészülésük" már megkezdődött. Bár az orosz és az angol válogatott nem játszik azonos csoportban, érdemes figyelni arra, hogy az Anglia-Belgium mérkőzést az egész vb legkülönlegesebb helyszínén, Kalinyingrádban rendezik meg. Egy esetleges angol-orosz utcai harc ebben a városban, ahol a katonai és rendőri jelenlét amúgy is fokozott, szinte beláthatatlan következményekkel járna.

Az angolok Tunézia ellen Volgográdban, míg Panama ellen Nyizsnij Novgorodban játszanak. A csoportmérkőzések során tehát elkerülik Moszkvát és Szentpétervárt. Ha csoportelsőként jutnak tovább, akkor legfeljebb az elődöntőben jutnak el Szentpétervárra.

Ha a G-csoport második helyén végeznek, akkor egy angol-lengyel nyolcaddöntőt rendezhetnek Moszkvában – na, ez semmi jót nem ígér. Abban biztosak lehetünk, hogy az orosz karhatalmi erők egészen megdöbbentő számban vonulnak majd fel a világbajnokság ideje alatt – a rendező ország ezen a területen egyetlen rubelt sem sajnálhat a nagy feladatra, vagyis a világbajnokság biztonságára fordítani.

A nagy távolságok focivébéje

Oroszország méretőből adódóan ez a világbajnokság – csakúgy, mint a négy évvel ezelőtti brazíliai vb – az irdatlan távolságok világbajnoksága lesz.

Nézzük ezt a számok nyelvén. 11 orosz város 12 stadionjában mennek majd a meccsek – Moszkvában két aréna is a vb rendelkezésére áll majd. Összesen 64 összecsapást láthatnak azok, akik a vb valamennyi mérkőzését megtekintik. A távolságok érzékeltetésére két adat.

A Balti-tengertől az Urálig, azaz Kalinyingrádtól Jekatyerinburgig 2488 km a távolság. Olyan csapat nincs a mezőnyben, amelynek ezt a távolságot a csoportmeccseken belül le kellene tudnia. A Szentpétervár-Szocsi (észak-dél) távolság sem elhanyagolható, 1925 km – ezt is megúszták a részt vevő felek. Ennek ellenére érdemes áttekinteni, hogy a legnagyobb esélyesek között emlegetett együttesek hol lépnek fel a csoportmérkőzések alatt.

Brazília: Rosztov, Szentpétervár, Moszkva (de ha a brazilok első helyen mennek tovább, akkor meglátogatják Szamarát és továbbjutásuk esetén Kazanyt is.)

Németország: Moszkva, Szocsi, Kazany

Spanyolország: Szocsi, Kazany, Kalinyingrád (ez azért gyönyörű hármas)

Portugália: Szocsi, Moszkva, Szaranszk (ez egy fokkal jobb, mint a spanyoloké)

Argentína: Moszkva, Nyijzsnij Novgorod, Szentpétervár

Franciaország: Kazany, Jekatyerinburg, Moszkva

Belgium: Szocsi, Moszkva, Kalinyingrád

Anglia: Volgográd, Nyizsnij Novgorod, Kalinyingrád

A távolságok leküzdéséhez a repülők mellett (vagy helyett) a vonatokat ajánlják a szervezők. Nem véletlenül. A moszkvai repülőterek (Seremetyevo, Domogyedovo, Vnukovo) megközelítése önmagában felérnek egy kalandtúrával.

A Moszkva és Szentpétervár között, az egykoron Vörös Nyílnak nevezett expresszvonat abszolút telt házzal megy majd, hiszen a nagyvárosok pályaudvarai a központban helyezkednek el. Ugyanakkor az orosz állami légitársaság, az Aeroflot igyekszik az igényeket kielégíteni. A legfőbb szempont az lehetett, hogy a külföldi szurkolók minél gyorsabban hagyják el a városokat. Kalinyingrádból az Anglia-Belgium mérkőzést követően – jobb a békesség alapon – az esti, éjszakai órákban is több gépet indítanak Moszkvába vagy Szentpétervárra.

Stadionok, tétek, magyarok

Ami a stadionokat illeti: egész Oroszország legnagyobb arénája, a moszkvai Luzsnyiki ad otthont a nyitómérkőzésnek és a döntőnek is. A legkevesebb nézőt az Ural mellett fekvő jekatyerinburgi aréna fogad, oda 35 ezer szurkoló mehet be. Kalinyingrádban csak csoportmeccsek lesznek, az utolsó négy mérkőzést, a két elődöntőt és a döntőt Moszkva és Szentpétervár rendezi meg.

Magyarország 32 éve nem vett részt labdarúgó-világbajnokságon, a 2018-ason sem fog. Velünk kapcsolatban már csak egyetlen említésre érdemes adat van, mégpedig az, hogy mi lőttük a legtöbb gólt egy vb-mérkőzésen. Ez sem ma volt, hanem 1982-ben, amikor Salvador ellen nyertünk 10-1-re. Nemcsak a magyar csapat nem lesz ott, de magyar játékvezető sem fúj a vébén, mert Kassai Viktor „nem jutott ki" Oroszországba. Ellenben a FIFA új alelnökét, dr. Csányi Sándort ezen a világbajnokságon iktatják majd be új beosztásába.

Nézzük most a fogadóirodák oddsait. Az első öt: Németország 9/2, Brazília 5/1, Franciaország 11/2, Spanyolország 6/1, Argentína 15/2. A lista utolsó két helyén Panama és Szaúd-Arábia áll 2000/1-es mutatóval.

