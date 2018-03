Korábbi FA-kupa-győztes csapat érkezik Budapestre

Patinás egyetemek mérkőzésével folytatódik a BEAC jubileumi rendezvénysorozata. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem sportegyesülete, a megalapításának 120. évét ünneplő Budapesti Egyetemi Atlétikai Club labdarúgói összecsapnak az Oxfordi Egyetem csapatával. A legrégebbi angol nyelvterületen működő felsőoktatási intézmény futballistái Budapesten, a zuglói Varga Zoltán Sportpályán (Bp, Kövér Lajos u. 5.) vendégeskednek március 13-án 18 órától.

A 12. században alapított angliai egyetem labdarúgói már 1871-től szervezett keretek között játszottak, 1874-ben még az FA-kupát is elhódították, és a 19. században további három alkalommal játszottak döntőt a sorozatban. A klubból nem kevesebb, mint 22 angol és öt walesi válogatott játékos került ki. A gárda jelenleg a brit egyetemi és főiskolai rendszerben vitézkedik, Midlands régióban a második helyen áll. A csapatkapitány Sam Morris elmondta, nagy öröm és megtiszteltetés számára, hogy ő is szerepelhet azon a meccsen, amelyen a BEAC 120. születésnapját ünneplik.

A BEAC ugyan még nem büszkélkedhet 146 éves múlttal, ám így is az egyik legrégebbi egyetemi sportegyesület Magyarországon, amely idén ünnepli alapítása 120. évfordulóját. Már 1898-ban létrehozták a labdarúgó szakosztályt, amely a Magyar Labdarúgó Szövetség 1901-es megalapításában is aktívan részt vett. A BEAC az 1920-as években élte legeredményesebb időszakát: akkoriban a válogatott – és későbbi legendás sportújságíró – Pluhár István, Stófián János és Pesovnik László is erősítette a csapatot, amely az 1924-25-ös szezonban az élvonal kilencedik helyét szerezte meg; Földessy János személyében szövetségi kapitányt is adott a magyar futballnak. Napjainkban a budapesti harmadosztályban szerepel a klub. „Kiemelt célunk, hogy láthatóbbá tegyük a BEAC labdarúgásának múltját és jelenét, amire kiváló alkalom, hogy egy angol csapatot láthatunk vendégül, hasonlóan ahhoz, ahogy tették még a labdarúgásunk hőskorában az MLSZ alapítói, köztük az BEAC is." – mondta Kovács Gergely, a BEAC második csapatának kapitánya, a klub szövetségi képviselője.

Az ünnepi emlékév részeként rendezték meg március első hétvégéjén immár kilencedik alkalommal a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáját, és a novemberig tartó programsorozatban további sportesemények, plakátkampány és kulturális rendezvények segítik az emlékezést. A tervek szerint az emlékév keretében Magyarországra látogat a BEAC kardvívó legendája, az Egyesült Államokban élő 1956-os olimpiai bajnok Hámori Jenő. „Elképzelhető, hogy Angliában aznap este többen figyelnek majd a Manchester United-Sevilla Bajnokok Ligája-mérkőzésre, mint a miénkre, és talán a játék színvonala sem vetekszik majd a BL-találkozóéval, de nálunk nem is ezen, sőt nem is az eredményen van a hangsúly – maga a gesztus fontos, hogy a 120. emlékév tiszteletére játszik egymással ez a két nagymúltú egyetemi sportegyesület" – mondta Simon Gábor, a BEAC igazgatója.

További részletek az egyesület honlapján.