Bernd Storck NB I-es csapat vezetőedzője lehet

Jelenleg még Michael Oenning a Vasas labdarúgócsapatának a vezetőedzője, de a hírek szerint hamarosan Mészöly Géza vagy Bernd Storck ülhet le az angyalföldi együttes kispadjára.

A hírek továbbra is Mészöly Géza érkezéséről számolnak be, de az nso.hu információja szerint még az is előfordulhat, hogy a korábbi magyar szövetségi kapitány, Bernd Storck ül le az angyalföldiek kispadjára.

Mészöly Géza kötődése a klubhoz erős, hiszen ott nevelkedett, profiként is szerepelt a csapatban, sőt vezetőedzőként is dolgozott 2006 és 2009 között. A szakember legutóbb a Haladást irányította 2015 januárjától 2017 augusztusáig, s nyugodtan írhatjuk, összességében sikeresen. Előbb bent tartotta az együttest az NB I-ben, majd a 2015–2016-os idényben az ötödik helyig vezette a csapatot, ami a második legjobb helyezés a klub történetében, legutóbb pedig a hatodik helyen zárt, ami már azért is figyelemre méltó, mert az egész szezont a soproni albérletben kellett töltenie a Halinak.

Ami Bernd Storckot illeti, a német edzőt a 2016-os Európa-bajnokság után mindenki pajzsra emelte, hiszen a nyolcaddöntőig jutott el vele a magyar válogatott. Utána azonban több rossz eredmény következett a világbajnoki selejtezők során, elég a Feröer elleni, gól nélküli ikszet vagy az Andorra elleni vereséget (0–1) említeni. Ettől függetlenül a német szakember képes jó húzásokra is, gondoljunk csak az Eb-pótselejtező első mérkőzésére (1–0), amikor Norvégiában bevetette Kleinheisler Lászlót (a támadó középpályást rajta kívül senki más nem tette volna be), vagy a visszavágóra (2–1), amikor meglepetésre Priskin Tamás kapott szerepet kezdőként, a csatár pedig gyönyörű góllal hálálta meg a bizalmat.

A lap szerint egyelőre sok a kérdőjel, az is elképzelhető, hogy Michael Oenning marad a kispadon. Ha érkezik frissítés a kispadra, akkor a kérdés az, hogy még idejében kerül-e sor rá.