Dróth Zoltán meggondolta magát, újra számathat rá a futsalválogatott

Turzó József, a magyar futsalválogatott új szövetségi kapitánya bajnoki címmel búcsúzna klubjától, a Swietelsky-Haladástól.

"Remélhetőleg bajnoki döntővel, esetleg bajnoki címmel tudom befejezni" - nyilatkozta a szakvezető csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Turzót múlt héten szerdán nevezték ki, miután közös megegyezéssel szerződést bontottak a spanyol Tomas Rivera Amorósszal. A tréner csak az idény végégig irányíthatja a szombathelyieket, azt követően kizárólag a válogatottnál dolgozik majd.

Az edző szerint a Berettyóújfalu, a Győr és a Dunaújváros lesz a legnagyobb riválisuk az NB I rájátszásában.

"Mindent meg fogunk tenni, hogy bajnoki döntőt játsszunk, ez a klub álma, és remélhetőleg sikerül teljesíteni" - fogalmazott Turzó, akinek csapata vasárnap megnyerte a Magyar Kupát.

A szövetségi kapitányi posztról elmondta, váratlanul érte a felkérés, de nagy örömmel és megtiszteléssel fogadta el. A bemutatkozására áprilisban, a Costa Rica elleni barátságos meccsen kerül sor.

"Most egy évig nincs tétmérkőzése a válogatottnak, ez megfelelő időszak arra, hogy tudjunk építkezni. Meg kell tartani az egyensúlyt, hogy eredményesek is legyünk, és elkezdjünk egy új utat" - magyarázta.

Turzó leszögezte, bizonyos fokú fiatalítás kezdődik a keretben, a tapasztalt Dróth Zoltán azonban meggondolta magát, továbbra is hajlandó vállalni a válogatottságot, már az áprilisi összetartáson is részt vesz.

"Ő meghatározó egyéniség és meghatározó karakter a válogatott számára, de be kell építeni mellé azokat a fiatalokat, akikkel ütőképes lehet. Nem egyszemélyes csapatot, hanem egy nagyon komoly válogatottat szeretnénk felépíteni" - nyilatkozta a kapitány.

Hozzátette, a világbajnoki kvalifikáció során a pótselejtező lehet a realitás a nemzeti csapat számára, hiszen Európából csak hét válogatott lehet ott a tornán, az Európa-bajnoki részvétel kiharcolására azonban képesnek tartja együttesét.