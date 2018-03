El: Wenger lesajnált Arsenalja törte meg a Gattuso-mágiát

Az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén az AC Milan 2-0-ra kikapott Milánóban az Arsenal ellen a második számú európai kupasorozat slágerpárosításán, csütörtökön. Az olasz csapattal ellentétben az Atlético Madrid is előnybe tudott kerülni hazai pályán a Lokomotiv Moszkva ellen (3-0), ám a Borussia Dortmund nagy meglepetésre otthon kapott ki a Salzburgtól (1-2).

A milánói összecsapás egyperces gyászszünettel kezdődött a vasárnap hajnalban 31 évesen korában meghalt Fiorentina-kapitány, Davide Astori emlékére, akitől csütörtökön a Santa Croce templomban vettek végső búcsút.

A Milan hatalmas elánnal kezdte a mérkőzést, kis szerencsével akár már az első percekben előnyben is lehetett volna a hazai csapat, de Patrick Cutrone beadásáról végül Giacomo Bonaventura centikkel lemaradt a kapu előtt. A 8. percben az Arsenal is jelezte, nem adja könnyen a bőrét, Henrikh Mkhitaryan azonban 12 méterről az oldalhálót találta csak el, majd nem sokkal később Cutrone is így tett a kiválóan kezdődő összecsapáson.

A 15. percben az örmény Mkhitaryan újabb villanása után már megszerezte a vezetést az angol együttes: a támadó tíz méterről lőtt, a labda megpattant Leonardo Bonuccin, így Gianluigi Donnarumma tehetetlen volt.

A kapott gól megfogta a Milant, az Arsenal pedig nem ment fejetlenül a falnak, így sokáig inkább a mezőnyben gyűrték egymást a csaptok, egy-két kisebb lehetőséget leszámítva. Az utolsó tíz perce ismét megélénkült a játék, a vendég oldalon Danny Welbeck, míg a hazai csapatnál Leonardo Bonucci hibázott jó helyzetben. Amikor már mindenki a félidő végét várta,

a 49. percben Mesut Özil szolgálta ki Aaron Ramseyt, aki higgadtan kibillentette az egyensúlyából Donnarummát, és kétgólosra növelte az Arsenal előnyét.

A második félidő eleje is kiváló játékot és sok helyzetet hozott. Welbeck kiugrásánál Donnarumma a saját testi épségét sem kímélve hárított, majd Giacomo Bonaventura lövésénél kellett Ospinának védenie.

A Milan mindent megtett a folytatásban is, hogy legalább a szépítés meglegyen, de az 59. percben Hakan Calhanoglu kiváló helyzetből is a kapu fölé bombázott. Gattuso pedig cserékkel próbálta felrázni a csapatát, Nikola Kalinic és André Silva is érkezett a támadósorba.

A 78. percben Suso került nagy helyzetbe, de az ötös jobb sarkáról nem találta el a hosszú sarkot, így bő tíz perce maradt még a Milannak a szépítésre. Bár lehetőségek még adódtak rá - Kalinic kiugrása után Ospina védett nagyot- , de ez nem jött össze a góllövés a hazaiaknak, így maradt a kétgólos vendég siker.

A 13 mérkőzés óta veretlen Milant tehát az Arséne Wenger lesajnált Arsenalja állította meg, és tett nagy lépést a londoni együttes az Európa-liga negyeddöntője felé.

Borussia Dortmund – RedBull Salzburg 1-2 (0-0)

A BVB a hétvégi RB Leipzig elleni bajnoki (1-1 idegenben) után ezúttal az energiaital-gyártó cég kisebbik csapatával mérkőzött meg. És ezúttal sem járt több szerencsével. A második félidő elején a vendégek dél-koreai szélsője, Hwang harcolt ki tizenegyest, amit Berisha értékesített.

Alig telt el hét perc, amikor a koszovói születésű svéd támadó duplázott, góllal fejezve be egy, a középpályán szerzett labdából vezetett kontrát.

Újabb hét perc elteltével Schürrle góljával éledeztek a dortmundi remények. Egyenlíteni azonban nem tudtak a sárga-feketék, így a Salzburg várhatja kedvezőbb helyzetből a visszavágót.

Atlético Madrid – Lokomotiv Moszkva 3-0 (1-0)

Az Atléti a Barcelona elleni bajnoki rangadó (0-1) fáradtságával a lábában fogadta az EL-ben remeklő orosz listavezetőt. Azonban fáradtság ide vagy oda, Saul Niguez szerény góljával mégis a spanyolok szereztek vezetést az első félidő derekán.

A szünet után két perccel már kettővel vezetett az Atlético, ekkor Griezmann kapusról kijövő lövését követően Diego Costa pofozta a moszkvaiak kapujába a labdát. Koke 90. percben lőtt góljával pedig vélhetően el is dőlt a továbbjutás kérdése.

CSZKA Moszkva – Olympique Lyon 0-1 (0-0)

Az előző körben a Villarealt kettős győzelemmel búcsúztató Lyon bő egy órányi játék után tudta feltörni az oroszok védelmét. A saját védelme viszont nem hibázott, így a Villareal után újabb riválisát győzte le idegenben egy góllal a Lyon, öles lépést téve a továbbjutás felé.

Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzés

AC Milan (olasz)-Arsenal (angol) 0-2 (0-2)

Atlético Madrid (spanyol)-Lokomotiv Moszkva (orosz) 3-0 (1-0)

Borussia Dortmund (német)-Salzburg (osztrák) 1-2 (0-0)

CSZKA Moszkva (orosz)-Lyon (francia) 0-1 (0-0)