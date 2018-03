Pénzbüntetést kapott Pep Guardiola

Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere 20 ezer fontos (nagyjából hétmillió forint) pénzbüntetést kapott, amiért sárga szalagot viselt a meccsek alatt.

A Manchester City menedzsere nem csak a meccseken, de a sajtótájékoztatókon és egyéb nyilvános eseményeken is viseli a kis sárga szalagot, amivel a katalán függetlenség melletti kiállását jelzi.

Az angol szövetség szigorúan fellép minden politikai üzenet ellen, ugyanis nem szeretnék, ha a Premier League-meccseken politikai megnyilvánulásokkal találkoznának a nézők.

Guardiola ikonikus alakja a katalánok függetlenségi törekvéseinek, több megmozduláson és tüntetésen is részt vett már és többször elmondta, akkor is viselni fogja a kis sárga szalagot, ha megbüntetik ezért.

Guardiola elfogadta a büntetést, a továbbiakban nem fogja hordani a PL-meccseken, de a sajtótájékoztatókon igen és a Bajnokok Ligájában is viselheti.

"Elfogadom a döntést, de ez nem jelenti azt, hogy egyet is értek vele. Itt dolgozom, elfogadom a szabályokat. Az FA kérését tiszteletben tartom, meccseken nem fogom viselni a sárga szalagot, de az, hogy nem fog látszani, az nem azt jelenti, hogy nincs is ott, a helyzet nem változik, továbbra is vannak ártatlan emberek a börtönökben" - mondta Guardiola.