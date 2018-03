Hamarosan kiderül, hol nézhetjük Messi és Ronaldo bajnoki meccseit

Bővül a TV2 Csoport kábelportfóliója, idén új sportcsatornák indulnak Spíler2 és Spíler3 TV néven. A minőségi labdarúgás közvetítésére fókuszálva új jogok érkezése várható. Az már nyilvánosságra került, hogy a német labdarúgó Bundesliga nem a Spíleren lesz látható, ám a Premier League igen. Nyitott kérdés még a spanyol és az olasz pontvadászat. Pehl Bernadettet a Spíler TV főszerkesztőjét kérdeztük.

Kevesen számítottak arra a bejelentésre, amelyet nemrég olvashattunk. A lényege, hogy bővül a Spíler TV kínálata. Kettő, vagy három csatornán nézhetjük majd önöket?

A TV2 Csoport egyik nagy erőssége a portfóliója. Ebben a sport egyre nagyobb területet kap, hiszen a szórakoztatóipar egyik legnagyobb kiszolgálója. Semmiképpen sem szeretnék tiszteletlen lenni senkivel, de aki ebben nem hisz, téved.

Számomra, a szerkesztőség tagjai számára nagy öröm, hogy a minőségi szórakoztatás egyik fontos elemévé lépett elő a sporttartalom. Ebben a tulajdonosok újabb teret adnak nekünk. Megpróbáljuk meghálálni a bizalmukat.

Egy ilyen bejelentést követően elkezdik a szakmán belülről hívogatni?

Csörög a telefonom rendesen, de ez ilyenkor természetes. Sporthasonlattal élve, posztra igazolok a jövőben. A jelenlegi gárdához olyan kollégákat szeretnék szerződtetni, akik ugyanolyan lelkesen és nagy odaadással dolgoznak, mint jelenleg Hetthéssy Zoltánék. Van egy-két ma még kevésbé foglalkoztatott, ismert munkatársunk. Ők elsősorban szerkesztőként dolgoznak, őket már mi neveltünk itt a szerkesztőségben. Számíthatnak arra, hogy hamarosan a mélyvízbe dobom őket, mert tudnak úszni. Emellett szükségünk van tapasztalt kommentátorokra is. Szívesen fogadom az építő jellegű kritikákat, egy-egy idősebb kolléga véleményét a mai napig kikérem, de nem tagadom, volt pár furcsa visszajelzés az elmúlt hónapokban.

Akadt olyan újságíró, aki nyilvánosan masszőrt ajánlott egy kollégánknak az egyik közösségi oldalon. Ő ezt tartotta fontosnak kiemelni. Én a szakmaiságot és a felkészültséget díjazom. Nem voltam rest, válaszoltam neki. Az a szenvedély, amellyel a munkámat végzem sokakat meglep, ijesztőnek tűnik, de van eredménye az elmúlt közel egy évnek. A Premier League nézettségi számai a célcsoportunkban ugrásszerűen megnőttek. Éppen az Origo írt erről 2017 novemberében. A befektetett munka lassan hozza azokat az eredményeket, amiket Fischer Gábor programigazgatóval megálmodtunk.

A 2018-19-es idénytől kezdve a labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzéseinek közvetítése részben a Spíler TV-n lesz látható. Hogyan készülnek erre, mit tekint ebben a legfontosabb feladatának?

Mindenekelőtt a közvetített meccsek mennyisége lesz az, amivel a TV2 Csoport kiemelkedik majd az elmúlt évek megszokottságából. Köztudott, hogy az UEFA változtatott a lebonyolítási rendszeren, 19.00-kor és 21.00-kor is lesznek mérkőzések. Ez nem csak a nézőknek, hanem nekünk, televíziósoknak is új dolog lesz.

Ennek műszaki és technikai kivitelezése mindenképpen nagy feladat. Workshop vár még ránk, de izgalmas időszak elé nézünk, az biztos.

Milyen újdonságokkal lepik meg a nézőket? Kik lesznek a kommentátorok?

Konkrét neveket még nem említenék, nem állnak még úgy a tárgyalások, hogy nyilvános legyen minden kolléga személye, ám a jelenlegi Premier League-gárdából is lesznek kommentátorok, akik részt vesznek majd a Bajnokok Ligája közvetítéseiben.

Mennyire tartja fontosnak, hogy a Spíler TV egy idő után saját nevelésű kommentátorokat neveljen fel? Vagy továbbra is hozott anyagból akarnak dolgozni?

Fontos a saját nevelésű munkatárs, sőt, már az én belépésemmel is debütált állandó kommentátorként fiatal kolléga, Márkus Ádám. A Spíler TV szerkesztősége folyamatos közösségépítésben van. Érkezők és távozók a múltban is voltak, most, hogy lesz feladat bőven jöhet a bővítés.

A Premier League mérkőzéseinek közvetítéseivel elégedett?

Nem vagyok elégedett, és fogunk változtatni a következő szezontól is. Azokat a tanulságokat, amiket az idei bajnokság során gyűjtöttünk, át kell beszélni a szerkesztőségben, meg kell vitatni a szakértőinkkel, akikre nagymértékben támaszkodunk.

Itthon nem szokás kiemelni a külső szakértőket, akár egy ilyen fórumon is megköszönni nekik azt a háttértámogatást, amit hétről-hétre kapunk tőlük. Ebben a felgyorsult világban annyi helyre kell figyelni és információt gyűjteni, hogy erre egy adott műsor felelős szerkesztője nem biztos, hogy mindig készen áll. Szóval, lesz egy kis ráncfelvarrás a következő szezontól. Van feladatunk bőven.

Jelen pillanatban nagyon sok embert az érdekel, hogy 2018 őszétől hol lehet majd nézni a spanyol és az olasz labdarúgó-bajnokság mérkőzéseit. Igaz az, hogy ezek a meccsek is a Spíler csatornákon láthatók majd?

Aki a TV2 Csoport szisztematikus építkezését figyeli, láthatja a tendenciákat. Hogy végül milyen megállapodások birtokában megyünk el a nyári szünetre, arra még várni kell. Kétségtelen, hogy a prémium tartalmakra fókuszál a menedzsment.

A Premier League, az NHL, a MotoGP és a Bajnokok Ligája megvan. Ami a kérdést illeti, időben bejelentésre kerülnek a további megállapodások. Ám ne feledkezzünk meg a hamarosan rajtoló gyorsasági motoros világbajnokságról. A tavalyi MotoGP-szezon izgalmas volt, biztos vagyok abban, hogy idén sem fogunk unatkozni. Nyáron főképp a benzingőzé lesz a főszerep a Spíleren.

Szereti a jégkorongot, akik ismerik önt azt is tudják, hogy Rangers-szurkoló. Az NHL köztudottan rétegműfaj Magyarországon. Az elmúlt évtized sikerei miatt stabil bázissá nőtte ki magát az a közönség, amelyik ezt a sportágat szereti? Mit terveznek a jövőben az NHL-es közvetítésekkel?

Szurkolóként sodródtam bele a hokiba. Ha úgy tetszik, divatszurkolás ez a részemről, ami inkább New Yorknak szól. Jó, tudom, ezzel lebuktam, de ennyi talán belefér és abszolút vállalom. Jó móka egy-egy játéknap után a cikizést hallgatni a srácoktól, hiszen a Rangers szereplése miatt most abból több jut. A szívem csücske viszont a vizes sportágaké. Remélem, az egykori kiváló vízilabdázó, a BEK-győztes Dala Tamás olvassa ezt. De vissza a hokira.

A meccseket közvetítő Léderer Ákos-Szélig Viktor páros újabban annyi kérdést és észrevételt kap a közösségi oldalon, amennyit tavaly összesen nem. Az A-csoportos világbajnokságot is megjárt kapus, Szuper Levente határidőnaplóját lassan fejből ismerjük. Leventének rengeteg teendője van, de szombat vagy vasárnap este mindig szívesen jön a Spílerbe szakértőnek. Ő olyan dolgokat tesz hozzá a közvetítésekhez, amelyeket idehaza csak nagyon kevesen tudnak a jégkorongról. A magyarországi sikersportágak közül a jégkorong mutatta a legnagyobb fejlődést az elmúlt évtizedben.

Az a minimum, hogy a sportág krémjét felvonultató csatorna, a sportág hazai klasszisaival dolgozik. A nézők szeretik a párosainkat. Egyre többen jeleznek vissza a közösségi felületeinken. Épül a bázis, de tudjuk, hogy ebben az esetben van felső határ. Látjuk a nézettségi adatokat. A hoki remek kezekben van, akadnak terveink a következő szezonra is.

Szervezünk pár meglepetést a jégkorong szerelmeseinek. A mostani szezont erősen indítottunk. Csak nálunk nyilatkozott a svéd Henrik Lundqvist, Niklas Backström és Niklas Kronwall. Velük egy svédországi utazás során találkoztunk és büszke vagyok arra, hogy a Spíler TV-nek mondták el gondolataikat.

Milyen a kapcsolata a konkurens sportcsatornák vezetőivel? Szoktak-e egyeztetni, találkozni, vagy szakmai kérdéseket megbeszélni?

Remek kapcsolatban vagyok a Sporttelevízió főszerkesztőjével, Máté Pállal. Sok évet dolgoztunk együtt, jól ismerjük egymást. Azt is tudjuk, hogy egyes helyzetekre hogyan reagálunk. Azonban nem járunk össze, nem járunk együtt koncertre sem.

Kölcsönös tisztelet - így lehetne a legjobban jellemezni a kapcsolatunkat. Szakmailag ugyanakkor elképzelhetetlen, hogy bármiről is egyeztessünk. Ő egy amerikai székhelyű, konkurens csatorna főszerkesztője, én pedig a TV2 Csoport sportcsatornáját irányítom.

Miközben Magyarországon számtalan sportcsatorna sugároz műsort, addig olyan képtelen helyzetek fordulnak elő, hogy a Sopron Basket női kosárlabda Euroliga mérkőzéseit egyik tévé sem adja. Sőt, az utóbbi kilenc év legfontosabb magyar klubkosárlabda mérkőzését, a szerdai Sopron-Fenerbache Euroliga-negyeddöntőt sem közvetíti egyik magyar csatorna sem. Mi a véleménye erről és hogyan fordulhat elő mindez?

Ha közszolgálati fejjel gondolkodnék, biztos keresném a megoldást, hogy műsorra tűzhessem a soproni kosarasok fantasztikus sorozatát és annak a legkiemelkedőbb mérkőzését.

Azonban én prémiumjogokat birtokló csatornánál dolgozom. Jelen pillanatban sem a kapacitásunk nincs meg ehhez, sem a stratégiánk nem egyezik a kialakult helyzettel.

Mennyire volt nehéz magát vezetőként elfogadtatni abban a világban, amely a végletekig férfi centrikus?

Nem tudom mennyire nehéz ez, mert nem szoktam ezen gondolkodni. Nem akarom magam elfogadtatni. Végzem a dolgom. Minden nap a nulláról indul.

Ha ügyesek vagyunk, a napi feladatok által létrehozott produkcióból kisül valami remek dolog, ami a nézőket szórakoztatja. A férfi centrikus világban szeretik a számokat. Én pedig egyre jobb számokat hozok a csapatommal.

Kit tart ma Magyarország legjobb, legfelkészültebb sportkommentátorának?

Van személyes kedvencem, de hadd maradjon az én titkom, hogy kik ők. Ketten vannak és nem egy helyen dolgoznak.

Amióta betölti ezt a posztot, mi volt az az esemény, vagy szituáció, amelyre úgy emlékezik vissza, hogy "sok mindent gondoltam volna, de ezt semmiképpen"?

Amikor a Spíler TV szerkesztőségébe beléptem és ott ültek a srácok, nem gondoltam volna, hogy rövid időn belül hatékony, fegyelmezett, együttműködő csapatot alkotunk. Itt az idősíkon van a hangsúly. Az első munkanapomon a Stanley-kupa finálé és MotoGP volt műsoron, érdekes volt megélni mindezt.

Milyen szakmai ambíciói vannak még?

Televíziós vagyok, annak minden jó és rossz tulajdonságával.