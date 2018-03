Nikolics két góllal, a Chicago vereséggel kezdte az idényt

Nikolics Nemanja két gólt lőtt a Chicago Fire idénybeli első bajnokiján, azonban hiába vezetett csapata hazai pályán 3-2-re is, a hajrában fordítani tudott a Sporting Kansas City, amelyben Sallói Dániel két gól előkészítésében is szerepet vállalt. Németh Krisztián 20 percet kapott a Coloradót legyőző New England Revolutionben.

Az utolsó között három magyar érdekeltségű csapat is megkezdte az észak-amerikai profi futball-liga, az MLS 2018-as idényét, közülük kettő, a Chicago Fire és a Sporting Kansas City épppen egymás ellen, előző otthonában, a Toyota Parkban.

A hazaiaknál természetesen a kezdőben kapott helyet az előző idény gólkirálya, Nikolics Nemanja, míg a vendégeknél ugyancsak az első perctől a pályán volt Sallói Dániel, és mindketten végig is játszották a mérkőzést. Sőt, főszereplői voltak a 90 percnek. A vendégek már a 9. percben megszerezték a vezetést, majd a 44. percben meg is duplázták az előnyt, miután Sallói remek középre gurítását Johnny Russel vágta a kapuba.

A második félidő közepéig kellett várni, hogy magára találjon a Chicago, akkor azonban beindult a Fire-henger: előbb a nyáron igazolt szerb támadó, Alekszandar Katai szépített, majd Nikolics percei következtek, aki nyolc percen belül duplázott, a Fire pedig szűk negyedóra alatt megfordította az állást.

Csakhogy itt még nem volt vége a történetnek, a Sporting ugyanis tudott újítani, és egy perccel Nikolics vezető gólja után kiegyenlítettek, majd a 86. percben a győzelmet is megszerezték, miután Sallói sarokkal adott passzát Felipe Gutierrez váltotta gólra.

A harmadik magyar érdekeltségű csapat, a Németh Krisztiánt foglalkoztató New England Revolution is is győzelemmel kezdte az idényt, a Colorado Rapids csapatát győzték le hazai pályán 2-1-re. A magyar válogatott csatár a 70. percben lépett pályára.

Eredmények:

Chicago Fire - Sporting Kansas City 3-4 (0-2)

New England Revolution - Colorado Rapids 2-1 (0-0)

Columbus Crew - Montreal Impact 3-2 (2-0)

Real Salt Lake - Los Angeles FC 1-5 (1-2)

Houston Dynamo - Vancouver Whitecaps 1-2 (1-1)

New York RB - Portland Timbers 4-0 (1-0)

Orlando City - Minnesota United 1-2 (1-1)