Sztárjátékost igazolt a Ferencváros

A Ferencvárosi Torna Club a hivatalos honlapján tudatta, hogy leszerződtette a hazai esport egyik kiválóságát, Novák Dánielt, aki a március 23-24-i V4 Future Sports Festivalon képviseli először a zöld-fehér klubot.

A Ferencvárosi Torna Club elektronikus sport (e-sport) versenyzője Novák Dániel kizárólag FIFA játékban versenyez. A Fradi az elektronikus játékok iránt érdeklődő fiatal generáció figyelmét kívánja a labdarúgás felé fordítani.

Figyelni kell az idő szavára, az e-sport nemzetközi szinten dinamikusan fejlődő szakág, amelybe olyan klubok szálltak már be, mint az angol Manchester City, a francia Paris Saint-Germain, a holland Ajax vagy a lengyel Legia – nyilatkozta Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója a klub hivatalos honlapjának. - Mi kifejezetten a labdarúgáshoz kötődően kezdünk foglalkozni az e-sporttal, reméljük, hogy ezzel is közelebb tudjuk hozni a fiatalokat a valódi futballhoz. Természetesen azzal a céllal csatlakozunk mi is, hogy a csúcsra érjünk.

Az e-sport a videojátékok versenyéből fejlődött ki Dél-Koreában, az 1990-es években, innen terjedt el a világban. A legnagyobb versenyek élő online közvetítéseit ma már 4-5 millióan nézik, és egyre több ország, például Kanada, az Egyesült Államok, Franciaország ismeri el hivatalos atlétaként az e-sportolókat.



A profi e-sport versenyzők naponta akár 10 óránál is többet gyakorolnak. Különböző szakágakban világszerte már több millióan űzik a sportágat. A világon legtöbb játékossal rendelkező e-sport szakágak közül a FIFA a legnépszerűbb sportszimulációs játék. A magyar gamerek 15%-a űzi a FIFA-t. 2017 októberében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is elismerte sportágként az e-sportot, mivel a hagyományosabb sportágakhoz hasonló intenzív edzést követel meg. A sportág őshazájának számító Dél-Koreában több e-sport-versenyző is vihette az olimpiai lángot a 2018-as pjongcsangi téli olimpia előtt.

Novák Dániel 25 éves, szoftverfejlesztőnek tanul, korábban focizott és játékvezetőként is tevékenykedett. Általános iskolás korában kezdett el a FIFA játékkal játszani, majd középiskolásként döntötte el, hogy versenyezni fog. Több amatőr és országos versenyt is megnyert. Hétköznap napi 2-3 órát, hétvégén 8-9 órát gyakorol. Versenyzői nevét a népszerű japán képregény- és rajzfilmsorozat, a Dragon Ball ihlette, Gogeta pedig kapott egy brazilos végződést: így született meg Gogetinho.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Ferencvárost képviselhetem, örömmel szerződtem a Fradiba – nyilatkozta az FTC első e-sport versenyzője – Úgy érzem, hogy a klub támogatásával még több energiát tudok az e-sportba fektetni, és bízom benne, hogy így még sikeresebb leszek."

Novák Dániel a március 23-24-i V4 Future Sports Festivalon képviseli először a Ferencvárost. A tornán a legjobb magyar, lengyel, cseh és szlovák e-sportolók vesznek részt, a selejtezőkből mindössze nyolcan jutottak be a főversenyre.

Aki megnyeri a PlayStation 4 divíziót, az a 40 ezer eurós pénzdíj mellett részvételi jogot nyer a FIFA e-világbajnokság kvalifikációs rájátszásába, vagyis a világ legjobb 64 PS-es játékosa közé jut.

A 2018-as tornától kezdődően a viadalt már FIFA e-világbajnokságnak hívják, a kvalifikáció pedig 2017 novemberében kezdődött. A PlayStation és az Xbox ágakon lehet eljutni egészen a vb-döntőig, ahol a két konzol legjobbja két meccsen – egy PS-es és egy Xboxos összecsapáson – dönti el a világbajnoki cím sorsát.