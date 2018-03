Mourinho ráfizetett a biztonságra: negyeddöntőben a Sevilla

A Manchester United hazai pályán 2–1-re kikapott a Sevillától a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. A nyerőember a csereként beállt Ben Yedder volt, aki öt perc alatt duplázott. A Roma 1–0-ra győzött és idegenben lőtt góllal továbbjutott a Sahtar Donyeck ellen.

Szombaton a Sevilla elveszítette a szezon első döntőjét, így már csak abban az esetben indulhatott volna el a Bajnokok Ligája következő idényében, ha megnyeri a sorozatot. Ehhez először azt a Manchester Unitedet kellett volna kiejtenie, amelyet hazai pályán úgy focizott le, ahogy a spanyol bajnokság kiesőjelöltjeit szokta.

Montella nem is variálta meg a kezdőt, egyedül a dán Kjaer volt új fiú, ő is azért került be, mert mindkét jobbhátvéd (Navas, Layún) sérült. A Unitednél Pogba megint nem volt ott a csapatban, így Mourinho meghagyta a hétvégi, Liverpool elleni győztes felállást: 4-2-3-1, Maticcsal és Fellainivel szűrőben.

A két kezdő:

Man United XI vs. Sevilla: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, Fellaini; Lingard, Sanchez, Rashford; Lukaku.



Sevilla XI vs. Man United: Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; N’Zonzi, Banega; Correa, Vázquez, Sarabia; Muriel. — Squawka News (@SquawkaNews) March 13, 2018

Három hete játszották a sevillai odavágót, de mintha ugyanaz a meccs folytatódott volna. A United valamivel bátrabban támadott, de igazi gólhelyzete csak egyszer volt az első félidőben:Fellaini közeli lövését kellett védenie Ricónak.A biztonságra ment rá tehát Mourinho megint, ezúttal viszont Montella is partner volt benne: a Sevilla se mutatta sok jelét annak, hogy itt ma gólt akar rúgni, néhány kósza távoli lövésen kívül kapura teljesen veszélytelen volt.

Közvetlenül a második félidő elején volt egy-egy nagy helyzet, gondoltuk ez majd életet lehel a meccsbe, de nem. Többször értek el kapuig a csapatok, de mindig volt valaki, aki blokkolt, közbelépett. A 60. percben Mourinho és Montella összeröhögött az oldalvonal mellett, mintha azt mondták volna, „így kell elrontani többmillió ember szórakozását". Fütyült is a közönség rendesen. Aztán elhalgatott.Montella a 72. percben beküldte csereként Ben Yeddert, aki két perccel később gólt lőtt.Bamm! Nagyon nem volt benne a meccsben, de jót tett neki. Öt perccel később már 0–2 volt. Megint Ben Yedder (a végén akár a mesterhármas is meglehetett volna).

A hátralévő időben a United már csak szépíteni tudott (Lukaku), így kiesett. A Sevilla 1958 után először jutott BEK/BL-negyeddöntőbe.

A Donyeckben 2–1-s vereséget szenvedő rómaiak bizakodva várhatták a visszavágót. Legutóbbi két bajnoki mérkőzésüket parádés játékkal megnyerték, ráadásul egy olyan statisztika is napvilágot látott, miszerint azok a csapatok, amelyek az egyenes kieséses szakaszban idegenben szenvednek 2–1-s vereséget, azoknak az 52%-a a visszavágón kiharcolja a továbbjutást. A Farkasok edzője, Eusebio Di Francesco azért is bizakodó lehetett, mert csapata a legutóbbi három hazai Bajnokok Ligája mérkőzésén nem kapott gólt. Ráadásul a Farkasok brazil kapusát, Alisson Beckert a világ egyik legjobbjaként tartják számon.

A Roma volt gólkényszerben, de a 10. percben majdnem a Shakhtar szerzett vezetést, miután egy oldalszabadrúgás után Alessandro Florenzi kis híján a saját kapujába csúsztatott. Ezt követően a hazaiak futballoztak mezőnyfölényben, de nem tudtak igazán komoly helyzetet kialakítani.A szélekről rendre Edin Dzeko fejét keresték a beadásokkal, de a bosnyák támadó kőkemény őrizetet kapott.Az első félidőről mindent elmond, hogy a Romának és a Shakhtarnak egy kaput eltaláló lövése sem volt. A Farkasok nem vállaltak kockázatot, míg az ukránoknak nem volt szüksége rá.

A fordulás után megszerezte a vezetést a Roma. Az 52. percben Kevin Strootman hajszálpontos kiugratásával Edin Dzeko került ziccerbe, és egy higgadt mozdulattal elpöckölte a labdát Andrij Pyatov kapus lábai között.Az olaszok megszerezték a továbbjutáshoz szükséges góljukat, így az ukránoknak el kellett kezdeniük focizni.A bosnyák támadónak ez volt az első gólja a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, ráadásul beállította egyéni csúcsát, amikor a Wolfsburg színeiben négy találatig jutott a 2009/2010-es szezonban. A 62. percben Dzeko bebiztosíthatta volna a továbbjutást. Radja Nainggolan visszatett labdája után 16 méterről tekert a jobb felső sarok irányába, de a labda pár centivel elkerülte a kaput.

Egy érdekes jelenet:

A 78. percben eldőlt a továbbjutást. Dzeko lépett ki ziccerben, azonban Ivan Ordets utolsó emberként visszahúzta a Roma támadóját, a játékvezető pedig azonnal az öltözőbe, így az utolsó tíz percre megfogyatkozott a Shakhtar. Ezt követően elszabadultak az indulatok, ugyanis egy római labdaszedő nem adta vissza a labdát Facundo Ferreyrának, aki nemes egyszerűséggel a reklámtáblán kívülre lökte a hazai munkást.

Az utolsó tíz percben az ukránok elkeseredetten próbálkoztak, de az olasz hidegvérrel romboltak, így kiharcolták a továbbjutást a legjobb nyolc közé, és várhatják a pénteki a sorsolást.