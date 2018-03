Olasz sajtóértesülések szerint a Serie A második helyén álló Napoli világ- és Európa-bajnok spanyol kapusa, José Manuel Reina nyártól az AC Milanban folytatja a pályafutását, ami azt is jelentheti, hogy a klub legnagyobb értéke, Gianluigi Donnarumma hamarosan távozik.

A 35 éves Pepe Reina szerződése 2018 nyarán jár le a nápolyi csapatnál, így az átigazolási szabályok értelmében januártól már szabadon tárgyalhat a kérőivel. Sajtóértesülések szerint az FC Barcelona és a Liverpool egykori kapusa titokban orvosi vizsgálaton járt Milánóban, és miután mindent rendben találtak nála, előszerződést kötött a Rossonerivel.

A spanyol kapus érkezése azt is jelenti, hogy az AC Milan hamarosan megválhat Gianluigi Donnarummától, akit már most a világ egyik legjobb kapusának tartanak.

A 19 éves játékos már nyáron is közel állt a távozáshoz, azonban váratlanul szerződést hosszabbított a milánói klubbal. Decemberben azonban levelet írt a klub vezetőségének, hogy tekintsenek el a megállapodástól és szüntessék meg a kontraktust, mert azt kényszerből, súlyos pszichológiai nyomás alatt írta alá.

Gianluigi Donnarummának 2021 nyaráig van szerződése az AC Milánnal, a piaci ára 40 millió euró körül mozog.

Azonban Neymar Párizsba szerződése óta elszabadultak az összegek az átigazolási piacon, és mivel a Real Madrid és a Paris Saint-Germain is érdeklődik a fiatal kapus iránt, így ezt az összeget nyugodtan megszorozhatjuk kettővel. Arról nem is beszélve, hogy Donnarumma ügynöke az a Mino Raiola, aki maga is szeret jókora összeget zsebre vágni ügyfelei átigazolásai után.