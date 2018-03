Gulácsi és a Leipzig hosszú távon terveznek egymással

Gulácsi Péter idén egy híján minden tétmeccsen játszott a Bundesligában jelenleg hatodik, tavaly ezüstérmet nyert RB Leipzig csapatában, ahol a 27 éves kapus – mint azt a DIGI Sport híradójának elárulta - minél tovább maradni szeretne. Csapata nagyon komoly céljairól is beszélt.

"2022-ig szól a szerződésem, hosszú távon terveznek velem. Ebben a szezonban, egyetlen mérkőzést leszámítva, az összes tétmeccsen én álltam a kapuban, tehát azt gondolom, hogy amit idén meg lehetett tenni, azt megtettem. Jól érzem magam a klubnál, és szeretnék hosszú ideig itt maradni. Úgy gondolom, hogy kis lépésenként, de ez a klub folyamatosan előre fog haladni, és enne a részesének lenni nagy lehetőség a számomra is. A cél egyértelmű, Németország topklubjai közé szeretnénk tartozni, és nemzetközi szinten is - mint ahogy már az idei év is mutatja - minél tovább ott szeretnénk lenni, és remélem, ennél csak még jobb évek jönnek majd" - nyilatkozta a Sport 24-nek Gulácsi Péter, aki korábban a Red Bull másik csapatában, a Salzburgban szerepelt.

"Annál jobb helyen lenni fiatalon szerintem nem lehet" - mondta Gulácsi Péter a Leipzig testvércsapatáról, az osztrák Salzburgról, ahol szerinte az első csapatban idővel Szoboszlai Dominik is biztosan megkapja a lehetőséget, hiszen látszik rajta, hogy megvan benne a kellő tehetség.

A kapus szót ejtett a magyar válogatottról is, ahol szerinte a csapat gerincét kellene mihamarabb kialakítania Georges Leekens szövetségi kapitánynak.

"Ami nehézzé tesz a további építkezést, hogy nehéz megjósolni, ki lehet az, akit a következő egy-két évben fixen be lehetne építeni akár kezdőcsapatba is a válogatottnál. Nyilván a szövetségi kapitány feladata lesz ezeket az embereket megtalálni, egy olyan gerincet kialakítani, amely nemzetközileg fel fogja tudni venni a versenyt a többiekkel nemcsak a Nemzetek Ligájában, de utána a selejtezőkön is. Lesznek összetartásaink és négy meccsünk a júniusival együtt, úgy gondolom, hogy ez az idő elég ahhoz, hogy ezeket az embereket a kapitány megtalálja" - fogalmazott Gulácsi, akire fontos mérkőzések várnak: csütörtökön a Zenit elleni Európa Liga-visszavágó (az első meccset 2-1-re nyerte a Leipzig), majd vasárnap a Bayern Münchent elleni, hazai bajnoki következik.