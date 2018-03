MK: a Honvéd tizenegyesből sem tudta bevenni a tartalékos DVSC kapuját

A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjében a Budapest Honvéd nem tudott előnyt szerezni hazai pályán a Debrecen elleni szerdai összecsapáson, miután gólnélküli döntetlent játszott a tartalékos hajdúsági csapattal. Az öszecsapáson Eppel Márton kihagyott egy tizenegyest, illetve egy lesgól is került a neve mellé.

Napsütéses, kellemes futballidőben kezdődött Kispesten az összecsapás. Herczeg András erősen tartalékos összeállításban küldte pályára a DVSC-t, a fiatalok közül többek között Bereczki Dániel, Barna Szabolcs, Csősz Richárd, Nagy Kevin és Kuti Krisztián is a kezdőcsapatban kapott helyett. Ennek ellenére az első negyedóra kiegyenlített játékot hozott, komoly helyzet nélkül.

A 20. percben így is megszerezhette volna a vezetést a Honvéd, miután a debreceni védelem elképesztő hibája után – Barna adta el a labdát – Tomas Kosicky ütötte el Davide Lanzafemét a tizenhatoson belül, ám a megítélt tizenegyest Eppel Márton gyatrán a jobb kapufa mellé lőtte. Négy perccel később az olasz támadó lőtt, a DVSC kapusáról kipattant a labda, amelyet Eppel pofozott a hálóba öt méterről, de a játékvezető szerint lesről tette, így a Honvéd tovább harcolhatott a vezető gól megszerzéséért.

A 37. percben trükkös szabadrúgás után Baráth Botond szerezhetett volna gólt, de Kosicky az utolsó pillanatban menteni tudott a védő elől. A fővárosi csapat hiába birtokolta többet a labdát – 63 százalékban –, és volt több helyzete is, gól nem esett az első félidőben.

A második félidő elején Lanzafame passza után Tonci Kukoc előtt adódott jó lehetőség, de a horvát játékos 12 méterről kapu fölé lőtte a labdát, így a Loki továbbra is tartotta a gólnélküli döntetlent. A folytatásban hiába nem változott a játék képe, a Honvéd a stadionban lévő 1500 néző előtt nem tudta komolyabb nyomás alá helyezni a Debrecent.

A 64. percben a DVSC is előre merészkedett, Aleksandar Jovanovic megpattanó lövése nem is sokkal kerülte el a kispesti kaput. Nem sokkal később a másik oldalon is adódott lehetőség, de Eppel középen nem tudta kapura fejelni a labdát hat méterre a kaputól, miután kicsit magas volt neki a beadás.

A hátralévő időben csak erőlködött a Honvéd, majd a 91. percben így is meglehetett volna az előny, de Lanzafame beadása után Holender Filip közeli fejesét nagy bravúrral védte a Debrecen kapusa. Ez pedig egyben azt is jelentette, hogy nem esett gól az összecsapáson, Debrecenben 0-0-ról folytatódik az MK-negyeddöntő.

Kicsit megcsúsztam a lövésnél, sajnálom, hogy kihagytam. Nagyon sok helyzetet hagytunk ki, meg kell majd vizsgálni, hogy mi ennek azoka. A visszavágón a továbbjutásért megyünk" – mondta találkozót követően Eppel Márton.

Magyar Kupa, negyeddöntő, első mérkőzés

Budapest Honvéd-Debreceni VSC 0-0

Később:

17.00: Balmazújváros-Békéscsaba (II.)