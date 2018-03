BL: eljárás indul az időt húzó római labdaszedő miatt

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) illetékes testülete fegyelmi eljárást indított az AS Roma ellen, mert az olasz klub egyik labdaszedője húzta az időt az ukrán Sahtar Donyeck elleni keddi, Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján.

A labdaszedő a 80. percben nem adta oda a labdát a hátrányban lévő ukránoknak. Erre a Donyeck játékosa, Facundo Ferreira erőszakkal elvette tőle, és közben a fiatalt durván átlökte a reklámtáblán. Ezután a két csapat futballistái között dulakodás tört ki, Ferreira pedig sárga lapot kapott.

Utóbb a játékos bocsánatot kért cselekedetéért. Az UEFA most az AS Roma ellen eljárást indított, mert - a hivatalos megfogalmazás szerint - a klub alkalmazottja, a labdaszedő sportszerűtlenül viselkedett.

Az olasz klub a szurkolói miatt, pirotechnikai eszközök használatáért is számíthat büntetésre.

A keddi mérkőzést az AS Roma Edin Dzeko 52. percben szerzett találatával 1-0-ra megnyerte, így 2-2-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal bejutott a negyeddöntőbe.