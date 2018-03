Gulácsiék örülhettek, Kádár sérüléssel búcsúzott az Európa-ligától

Az Európa-liga nyolcaddöntőinek a visszavágóján a Gulácsi Péterrel felálló német RB Leipzig az orosz Zenit ellen 1-1-es döntetlent játszott Oroszoroszágban, így 3-2-es összesítéssel ment tovább, míg a Kádár Tamás klubja, az ukrán Dinamo Kijev 2-0-ra kikapott és kiesett az olasz Lazio együttesétől, csütörtökön. A Marseille Bilbaóban is nyert, a Plzen és a Sporting hosszabbításra kényszerült.

Gulácsiék a legjobb nyolc között

Az RB Leipzig egygólos előnnyel utazott Szentpétervárra, miután az első mérkőzésen 2-1-es győzelmet aratott. A visszavágó is jól indult a német csapat számára, ugyanis

Jean-Kevin Augustin okos góljával már a 22. percben összejött az oly fontos idegenben lőtt találat.

Négy perccel később egyenlíthetett volna a Zenit, de Leandro Paredes szabadrúgása a kapufán csattant, így ezt megúszta Gulácsi Péter és a lipcsei együttes. Az első félidő folytatásában sokáig magabiztosan tartotta a Lipcse az előnyét, a magyar válogatott kapusnak egy-két jó kijövetelen kívül nem akadt sok dolga.

A játékrész ráadásában azonban így is összejött az egyenlítés a Zenitnek: Domenico Criscito lőtte be a labdát a kapu elé, Sebastian Driussi közelről pedig nem hibázott, ám így is a vendég együttes állt továbbjutásra.

A második játékrész elején előbb Gulácsinak kellett védenie, majd a másik oldalon Timo Werner került nagy helyzetbe, de a lövését blokkolták. Ezt követően sokáig csak mezőnyjáték volt, nem igazán forogtak veszélyben a kapuk.

A 68. percben a meccs elején megsérül Kokorin helyére beálló Anton Zabolotnyi talált a kapuba, de lesről tette, így maradt az 1-1-es állás. A lipcseiek tartották az eredményt, egy-egy kontrából próbáltak veszélyt teremteni. A 82. percben Timo Werner harcolt ki tizenegyest a Lipcsének, de a német válogatott támadó ki is hagyta, így még maradtak nyitott kérdések a hajrára.

Ám újabb gól már nem esett az összecsapáson - a németek még ziccert hibáztak a végé -, így Gulácsiék 3-2-es összesítéssel jutottak túl a Zeniten.

Kádár megsérült, a bravúr is elmaradt

Kádár Tamás csapata, a Dinamo Kijev jó helyzetből várta az ukrajnai visszavágót, mivel Rómában 2-2-es döntetlent ért el. A visszavágó már nem indult olyan jól a magyar válogatott védővel felálló Kijevnek, ugyanis Luis Alberto szöglete után Lucas Leiva fejelt Denys Boyko kapujába. Igaz, egy gól már továbbjutást ért volna a hazaiaknak.

Ám az újabb találthoz, illetve találatokhoz a Lazio állt közelebb, előbb Felipe Anderson kiszolgálása után Ciro Immobile a saját lábát találta el ziccerben, nem sokkal később újra a brazil szolgálta ki a Serie A góllövőlistájának a vezetőjét, aki egy az egyben nem bírta elgurítani a labdát a kapus mellett, majd Boyko a tizenhatos vonalán védett újabb nagyot a csatárt megelőzve. Immobile tíz perc alatt három gólt lőhetett volna.

A Dinamo Kijev a rohamokat megúszta, de sérülés miatt elvesztette Kádár Tamást, a magyar válogatott labdarúgót a 44. percben le kellett cserélni, így kérdésessé vált a szereplése a nemzeti csapatban a közelgő Kazahsztán és Skócia elleni mérkőzésen.

A Lazio ott folytatta, ahol az első felvonást abbahagyta, ám ezúttal nem Immobile, hanem Patric hagyta ki a kihagyhatatlant az 51. percben, majd Luis Alberto szabadrúgása ment centikkel kapu mellé.

A folytatásban sem változott a játék képe, az olasz csapat számtalan alkalommal lezárhatta volna a meccset, de ez nem Immobile napja volt, aki ziccerben még lyukat rúgni is képes volt. A sok kihagyott helyzet a 71. percben kis híján megbosszulta magát, de Viktor Tsygankov 16 méterről centikkel hibázott, majd tíz perccel később Derlis Gonzalez tévesztett alig célt.

A 83. percben viszont már lezárta a meccset a Lazio, Felipe Ramos csúsztatta meg a szögletet, a labda pedig Stefan De Vrij elé került, aki közelről nem hibázott. Az olasz csapat tehát idegenben igazolta a papírformát és várhatja a negyeddöntő sorsolását.

Könnyed francia továbbjutás, közel a plzeni csoda

Az Olympique Marseille kedvező előjelekkel várhatta az Athletic Bilbao elleni visszavágót, miután egy héttel ezelőtt Franciaországban 3-1-re nyert. A második mérkőzésen sem bízta a véletlenre a lényegi kérdéseket Rudi Garcia együttese, Payet és Ocampos góljaival kevesebb mint egy órányi játék után már 2-0-ra vezetett. Bár Inaki Williams a 74. percben szépített, pár pillanattal később abszolút kilátástalan helyzetbe kerültek a baszkok, Aduriz ugyanis megkapta a második sárga lapját, így idő előtt mehetett zuhanyozni. Az eredmény már nem változott, így a Marseille kettős győzelemmel jutott a legjobb nyolc közé.

A Plzen 2-0-ra kapott ki a Sporting otthonában, ám a visszavágón Marek Bakos duplájával ledolgozta hátrányát. A portugál csapat a 91. percben eldönthette volna a továbbjutást, de Bas Dost tizenegyest hibázott, így azon a mérkőzésen jelenleg is tart a kétszer 15 perces hosszabbítás.

Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó

Dinamo Kijev (ukrán)–Lazio (olasz) 0–2 (Lucas Leiva 23., De Vrij 83.)

Továbbjutott: a Lazio, 4–2-es összesítéssel

Zenit (orosz)–RB Leipzig (német) 1–1 (Driussi 45+1., ill. Augustin 22.)

Továbbjutott: az RB Leipzig, 3–2-es összesítéssel

Athletic Bilbao (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 1–2 (I. Williams 74., ill. Payet 38. – 11-esből, Ocampos 52.)

Továbbjutott: a Marseille, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel

Viktoria Plzen (cseh)–Sporting CP (portugál) 2–0 (Bakos 6., 65.) – hosszabbítás

Az első meccs végeredménye: 2–0 a Sporting CP javára.