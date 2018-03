Ronaldo mesternégyesével gálázva nyert a Real Madrid

A spanyol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén a Real Madrid Cristiano Ronaldo vezérletével 6-3-ra verte a Gironát.

Az esélyeknek megfelelően jól kezdett Zinédine Zidane alakulata, Ronaldo Kroostól kapott remek labdát a 11. percben és meg is szerezte a vezetést a madridiaknak. A folytatásban is maradt támadásban a Real, a második gólt is meglőtte Lucas Vazquez révén, ám a partjelző - tévesen - lest jelzett, így maradt az 1-0.

De csak a 29. percig, akkor ugyanis Stuani találatával egy szöglet után némileg váratlanul, de egyenlített a Girona. Szünetig nem változott az eredmény, a második játékrészbe viszont hatalmas elánnal vetette bele magát a Real Madrdid, két perc sem telt el és már újra előnyben voltak a hazaiak, ezúttal is Ronaldo volt eredményes, akit Benzema szolgált ki.

Hogy CR-t se illethessék önző jelzővel, a folytatásban kiosztott egy nagyszerű asszisztot Lucas Vazqueznek, pár perccel később viszont ismét ő volt eredményes, így már mesterhármasnál járt. Válogatott és klubcsapataiban ez volt az 50. alkalom, hogy egy mérkőzésen három találatig jutott.

Korántsem volt azonban vége a gólfesztiválnak.Stuani szépített - a változatosság kedvéért megint egy szögletet követően, majd Bale állította vissza a háromgólos különbséget. Juanpe a 88. percben volt eredményes - természetesen szögletből, az utolsó szó azonban a Real Madridé és Cristiano Ronaldóé volt, ő állította be a 6-3-as végeredményt.

La Liga, 29. forduló:

Real Madrid-Girona 6-3 (1-1)

Villarreal-Atlético Madrid 2-1 (0-1)

Celta Vigo-Málaga 0-0

FC Barcelona-Athletic Bilbao 2-0 (2-0)

Leganés-Sevilla 2-1 (1-0)

Real Betis-Espanyol 3-0 (1-0)

Real Sociedad-Getafe 1-2 (1-1)

Valencia CF-Alavés 3-1 (2-0)

Deportivo La Coruna-Las Palmas 1-1 (1-1)

Levante-Eibar 2-1 (1-0)