MLS: Salló Dániel gólpasszal segítette győzelemhez a csapatát

Az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) 3. fordulójában Salló Dániel csapata, a Sporting Kansas City 3-2-re nyert a San Jose Earthquakes ellen, ráadásul a magyar labdarúgó gólpassza is kellett a sikerhez. Nikolics Nemanja ezúttal nem talált be, a Chicago Fire ki is kapott (2-1) a Minnesota otthonában, míg Stieber Zoltán döntetlent ért el a D. C. Uniteddal a Houston Dynamo ellen.