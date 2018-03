Előbb elment a világítás, majd bekapcsolt a locsolórendszer

A technika ördöge a spanyol első osztályban sem alszik.

Szombat este a Real Betis az Espanyollal játszott hazai pályán és nyert 3–0-ra. Ennél izgisebb viszont, hogy az első félidőben előbb egy hazai támadás akadt meg azért, mert elment a világítás, majda szabadrúgást nem sikerült rendesen elvégezni a locsolórendszer váratlan beindulása miatt.Utóbbit már a Betis edzője, Quique Setién sem bírta ki röhögés nélkül.

Ahogy a liga mottója is mondja: It's not football. It's La Liga. (Ez nem foci. Ez a La Liga)

Egy:

Kettő: