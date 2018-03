Itt a lehetőség, hogy találkozz Neymarral

6 kontinens, 53 ország és több mint 100.000 amatőr focicsapat. Ez volt a 2017-es Neymar Jr's Five futballbajnokság, amely idén még nagyobb mezőnnyel startol és minden eddiginél izgalmasabb meccseket ígér. Természetesen Magyarország ezúttal sem hiányozhat a tornáról: elsőként a hazai regionális selejtezőkön Miskolcon, Szombathelyen, Pécsett, Szegeden és Budapesten várják a lelkes focistákat. A tét pedig nem más, mint egy út a brazil döntőre, ahol a legjobb csapatok Neymar előtt bizonyíthatnak.

Harmadik alkalommal indul a Neymar Jr's Five futballbajnokság, amely ebben az évben is várja a világ legjobb amatőr focistáit. A mezőny minden eddiginél nagyobb lesz, a szabályok, azonban továbbra is hűek maradtak ahhoz a játékhoz, amelyet Neymar Jr gyerekkorában az utcán játszott.A grundfoci ihlette meccseken az 5 fős csapatok maximum 10 percig mérkőznek egymással, és ha az egyik csapat gólt lő, az ellenféltől kiáll egy játékos.Kapus nincs, izgalom viszont annál inkább, hiszen az országos döntőkön győztes csapatoknak irány a brazíliai Praia Grande, ahol Neymar Jr várja majd őket a finálénak otthont adó Instituto Projeto Neymar Jr stadionban.

A gigászi küzdelemből természetesen Magyarország sem maradhat ki, hiszen már nevezhetnek is a tornára a 16-25 év közötti, hazai amatőr focisták, akik márciustól első körben regionális selejtezőkön, Miskolcon, Szombathelyen, Pécsen, Szegeden és Budapesten mérhetik össze tudásukat.A szabályok értelmében az 5 fős csapatokban két 25 év feletti tag is benevezhet, illetve a játékok során két cserére is lehetőség lesz.A vidéki és fővárosi selejtezőket követően a hazai döntőt április 22-én tartják Budapesten, ahonnan a legjobb csapat utazhat majd tovább Brazíliába, a nemzetközi döntőre.

Hazai selejtezők

2018.03.17. Miskolc

2018.03.18. Szombathely

2018.03.24. Pécs

2018.03.25. Szeged

2018.04.07. Budapest