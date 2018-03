Kikosarazta a PSG-t a párizsiak első számú nyári célpontja

Hiába mozgatna meg minden követ a nyáron a Paris Saint-Germain csapata, hogy Párizsba csáíbtsa a Chelsea középpályájának motorját, N'Golo Kanté egyértelműen állást foglalt a jövőjével kapcsolatban.

"A Chelsea az otthonom, ez az én klubom és nincs okom a távozásra" - nyilatkozta a francia játékos, majd így folytatta:

"Második évemet töltöm itt, rögtön az elsőben bajnoki címet ünnepelhettem. Most egy kicsit nehezebb a helyzetünk, de játszhattam a Bajnokok Ligájában és megvan az esélyünk, hogy jövőre is elinduljunk a sorozatban. Ráadásul bejutottunk az FA-kupa elődöntőjébe is, amelyet szintén meg akarunk nyerni."

Kanté korábban játszott már Franciaországban, a Boulogne színeiben, a PSG pedig a nyáron vélhetően távozó Thiago Motta helyére nézte ki a középpályást.

A játéost még hároméves szerződés köti Londonba, a jelek szerint pedig ki is töltené a kontraktusát.