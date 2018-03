Pintér Attila reagált Bernd Storck esetleges érkezésére

A labdarúgó OTP Bank Liga 10. helyén álló Puskás Akadémia edzője, Pintér Attila a Nemzeti Sport megkeresésére reagált azon pletykára, miszerint a magyar válogatott előző szövetségi kapitánya, a német Bernd Storck válthatja őt a felcsúti kispadon.

Sajtóértesülések szerint a Puskás Akadémia kispadjára hamarosan kinevezhetik a korábbi szövetségi kapitányt, a német Bernd Storckot. Ennek ellenére hétfőn még Pintér Attila tartotta a felcsúti csapat edzését, és kedden sem történt változás a vezetőedzői poszton.

Pintér Attila a Nemzeti Sportnak elmondta, nem dolga, hogy híresztelésekkel foglalkozzon, ugyanis a korábbi szövetségi kapitányt a Vasassal kapcsolatban éppúgy emlegetik, mint a Puskás Akadémiával.

„Az edzőt csakis az eredmények védhetik meg. A sikertelenség ellenségeket szül, és mindig az a kérdés, meddig tart a vezetőség türelme - mondta a Puskás Akadémia vezetőedzője a Nemzeti Sportnak, aki többször is kijelentette, hogy az első év a megkapaszkodásé, a biztonságos bennmaradásé. Erről azonban ma sem vélekedik másképp, hozzátéve, a nyáron – három-négy játékossal megerősödve – már az első öt közé jutást célozhatja meg a csapat.

Velem vagy nélkülem, az teljesen mindegy. Sohasem beszéltem a levegőbe, a győri és a mezőkövesdi munkásságom idején is előre megmondtam, mire lehet számítani - folytatta Pintér Attila, akinek a csapata a tavaszi szezonban még nyeretlen az OTP Bank Ligában. - Tagadhatatlan, a játékosokat megviselik az utóbbi meccsek eseményei. Nem csoda, hiszen számukra is érthetetlen dolgok történnek a pályán. Nem értik a tévedéseket, nem tudják, mi az oka a kettős mércének" - tette hozzá a korábbi szövetségi kapitány, aki a szombati Ferencváros elleni mérkőzés után is elmondta, hogy a zöld-fehérek első gólját szabálytalanság előzte meg.

A Puskás Akadémia 25 ponttal az 10. helyen áll az OTP Bank Ligában, két ponttal megelőzve a kiesőhelyen tanyázó Balmazújvárost és a Haladást. A válogatott szünet után nehéz mérkőzések várnak Pintér Attila csapatára. A felcsútiak március utolsó napján a Videotont fogadják, majd az egyre jobb formába lendülő Vasas vendégei lesznek, ezt követően pedig a bajnoki címvédő Honvéd látogat a Pancho Arénába.