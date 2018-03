Saját futballistája alázta meg a Liverpoolt

Emre Can, a Liverpool német válogatott középpályása a Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozva helyezte el aktuális munkaadóját a futballtérképen. A nem éppen hízelgő véleményét hatalmas önbizalommal támasztja alá.

A német válogatottal a Spanyolország és Brazília elleni barátságos mérkőzésekre készülő Emre Can nyilatkozott egy jót a Süddeutsche Zeitung című német lapnak. Miután nyáron lejár a szerződése a Liverpoollal, természetesen, szóba került az átigazolása is, Can pedig nem rejtette véka alá, hogy komoly terveket dédelget. Igaz, ehhez nem kellett volna feltétlenül belerúgnia a munkáltatójába.

Meg vagyok róla győződve, hogy a képességeim alapján egy igazán nagy klubban is megállnám a helyem – mondta némileg indokolatlan határozottsággal, jelezve, hogy számára a 18-szoros angol bajnok és ötszörös BEK-, illetve BL-győztes csapat nem tartozik a legnagyobbak közé. Azt viszont nem árulta el, hogy merre vezet az útja, habár sajtóértesülések szerint a Juventus már ajánlatot tett érte a Poolnak.

Azt ugyanakkor elmondta, hogy nagyon jól érzi magát Angliában, ahol szerinte remekül teljesít - négy szezon alatt 115 bajnokin 10 gól azért nem egy páratlan mutató -, másrészt pedig tetszik neki, hogy a Liverpool olyan, mint egy nagy család. Kifejtette azt is, hogy mind az öt top bajnokságból szívesen fogadja az ajánlatokat, habár a német liga mostanában mintha kezdene visszaesni, szemben a feljövő olasszal és az egyre izmosabb franciával, nem is beszélve a rendkívül szórakoztató spanyol bajnokságról.

És akkor még ott van a Premier League, amelyik mellett másféle szakmai érveket bontakozotatott ki az őszinte középpályás.

A Premier League-nek megvan az ereje, hogy megfizesse a legjobb játékosokat, szemben a Bundesligával. Ez pedig nagyon-nagyon fontos egy futballista számára

– ha nem a legfontosabb egyesek számára, tehetnénk hozzá.

Az egyetlen dolog, amiben igazat lehet adni Cannak, hogy szeretne trófeákat nyerni, a Liverpoollal pedig erre idén sem sok esély mutatkozik. A csapat már csak a Bajnokok Ligájában van versenyben, ott viszont azzal a Manchester Cityvel kell megküzdenie a negyeddöntőben, amelyik a bajnokságban 18 ponttal gyűjtött többet.

Liverpoolban senki nem fog a kardjába dőlni, ha a német szedi a sátorfáját. Olyannyira, hogy Jürgen Klopp már ki is nézte a középpálya új motorját, aki nem más lehet, mint a Napoli olasz válogatott játákmestere, Jorginho.