Jó diákként tanul a válogatott, de az eredmények minősítenek

A pénteki, Kazahsztán elleni barátságos mérkőzés előtt Georges Leekens szövetségi kapitány Telkiben tartott sajtótájékoztatót, amelyen főleg a csapat összeállításáról és taktikájáról beszélt. Gulácsi Péter biztosan kezd, aki a Bayern München elleni győzelem után jó hangulatban érkezett meg a válogatotthoz. Otigba Kenneth minden bizonnyal debütálni fog, ennek ellenére nincs rajta nyomás, a szokatlan közegben is ugyanúgy készül a meccsre, ahogy szokott.

A sajtótájékoztató elején Leekens felelevenítette a Kazahsztán elleni emlékeit. „Különleges számomra, hogy Kazahsztánnal játszunk, 2011-ben Belgium szövetségi kapitányaként már meccseltem ellenük. Akkor Bernd Storck volt az edzőjük. Nem volt jó meccs, de nyertünk. Most egy sokkal jobb meccsen szeretnék nyerni. A két játékosomtól, akik az Astanában játszanak, sok információt kaptam az ellenfélről."

A pénteki összeállításról a kapitány azt mondta, alszik még rá egyet, de Gulácsi játéka biztos. „Guzmics 28 órát utazott, ő fáradt, de a többiek jól vannak, egy-két kisebb problémát leszámítva.Gulácsi kezd, ez biztos. Otigba és Dzsudzsák is játszani fog.De megvárom a holnap reggelt, ma még van egy edzésünk, megnézem ki hogyan teljesít."

Mivel Kádár nem lesz ott a kazahok ellen, „improvizatív védelemmel" áll majd fel a válogatott. Az is benne volt a pakliban, hogy Leekens három középső védőt rak a csapatba, de a hiányzók miatt ezt az ötletet elvetette. „A rendszernek a játékosokhoz kell igazodnia.Volt olyan ötletem, hogy három középső védővel kezdek, de mivel többen is hiányoznak, nem biztos, hogy ez a legjobb időpont a kísérletezésre.A stílusnak a játékosok minőségéhez kell igazodnia. A Kazahsztán elleni meccs után kielemezzük a dolgokat, és ennek fényében állunk ki Skócia ellen."

Az már biztos, hogy júniusban Fehéroroszországgal és Ausztráliával játszanak a magyarok, a kapitány picit előretekintett ezekre a meccsekre is. „Hasznosak lesznek abból a szempontból, hogy kialakíthassuk a szisztémánkat. A következő meccseken ki fogunk próbálni több taktikai elemet. A lényeg, hogy megtaláljuk az egyensúlyi helyzetet támadás és védekezés között. Ha lejátszottuk ezt a négy meccset, konkrét képet tudok adni, hogy hogy áll a csapat. Most azt mondom hogy készek leszünk a szeptemberi tétmeccsekre" – mondta Leekens, aki az egyetemistákhoz hasonlította a válogatottat: sokat tanulnak, de végül a vizsga eredményre minősíti őket.

Az első válogatottságára készülő Otigba nem érez nyomást. „Jól érzem magam. Nem készültem máshogy, mint az előző meccseimre. Új közegben vagyok, de próbálok százszázalékot beleadni.Tudom, hogy nagy út vezetett idáig, sok volt a megpróbáltatás, de minden játékosnak a karrierjében előfordul az ilyesmi. Izgatott vagyok.

„Az utolsó hetünk jól sikerült a Lipcsével, ennek a megkoronzása volt a Bayern legyőzése. Ez a klubnak is egy nagyon fontos mérföldkő volt, és nekem is. Jó hangulatban érkeztem ide" – ezt már Gulácsi mondta, akiért a hírek szerint a Chelsea és az Atlético Madrid is érdeklődik. Erről azonban (még) nem beszélt.

A magyar válogatott pénteken 19.00 órától játszik felkészülési mérkőzést Kazahsztánnal.