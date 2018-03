Szoboszlaiék kiütötték Ciprust, továbbra is veretlenek

Az U21-es válogatott magabiztos, 4-0-ás győzelemmel zárta Ciprus elleni Eb-selejtezőjét a Hidegkuti Nándor Stadionban.

Az U21-es válogatott ötödik mérkőzését játszotta az Eb-selejtező csoportban, két győzelem és két döntetlen után azzal a ciprusi együttessel találkozott, amelyet tavaly novemberben 2-0-ra legyőzött Larnacában. Ahhoz a találkozóhoz képest két helyen változott a kezdőcsapat, míg a ciprusiak öt játékosukat cserélték ki mostanra - számolt be a magyar szövetség honlapja.

A magyar válogatott gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, és már az első percekben helyzeteket alakított ki, a 8. percben pedig egy szép támadás végén megszerezte a vezetést: egy bal oldalon induló akció során Szoboszlai Dominik tette ki a labdát a jobbösszekötő helyén feltűnő Gazdag Dánielnek, ő remek passzt adott az üres területre befutó Bíró Bencének, aki a kifutó kapus mellett higgadtan a kapu közepébe gurított (1-0). A magyar válogatott a gól után sem engedte ki a kezéből az irányítást, és a 23. percben megduplázta az előnyt: ismét Gazdag adott remek labdát a jobbösszekötő helyén üresbe befutó Sallói Dánielnek, ő az alapvonal közeléből pontosan ívelt középre, Szalai Attila pedig az ötös túlsó sarkának közeléből a kapu jobb oldalába fejelt (2-0). A folytatásban is az történt a pályán, amit a magyar válogatott szeretett volna, még ha a támadójáték vesztett is némileg a lendületéből. Lehetőségekig a folytatásban is eljutott a magyar csapat (a ciprusiak egy komolyabb helyzetet alakítottak ki a 20. születésnapját ma ünneplő Demjén Patrik kapuja előtt), de az eredmény nem változott a szünetig.

A felnőtt nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya, Georges Leekens is a helyszínen láthatta, hogy a fordulás után gyorsan háromra növelte a magyar válogatott az előnyét, egy jobb oldali beadást követően a Bíró Bence elől menteni igyekvő Kyriakou 5 méterről a saját kapuba lőtte a labdát (3-0). Nem tudott újítani a ciprusi csapat, a magyarok tovább támadtak, a vendégek kapuján lévő nyomás tovább nőtt a Balogh Norbert beállását követően. A folytatásban még felszabadultabban futballozott a magyar csapat, a 75. percben Balogh lekészítéséből a szintén csereként beállt Zsótér Donát lőtt nagy gólt 18 méterről, beállítva a végeredményt.

A magyar válogatott öt mérkőzés után 11 ponttal áll csoportja második helyén, következő selejtezőjét Belgiumban vívja jövő hétfőn.

A magyar válogatott szeptember 5-én sikeresen rajtolt: Gyirmóton 2-1-re verte Málta válogatottját. A folytatásban, október 10-én Isztambulban gól nélküli döntetlent játszott a török együttessel, majd novemberben előbb a svédekkel 2-2-re végzett a Szusza Ferenc Stadionban, Cipruson pedig 2-0-ra győzött.

A selejtezősorozat kilenc csoportjának első helyezettjei automatikusan kijutnak a 2019-es, Olaszországban és San Marinóban sorra kerülő kontinenstornára, a négy legjobb csoportmásodik pedig pótselejtezőt játszhat. Rendezőként az olaszok automatikusan résztvevői az Eb-nek.





Magyarország-Ciprus 4-0 (2-0)

Magyarország: Demjén Patrik - Lenzsér Bence, Kecskés Ákos, Tóth Bence - Katona Máté, Vida Máté, Szoboszlai Dominik (Zsótér Donát, 63.), Gazdag Dániel (Rácz Barnabás, 80.), Szalai Attila - Sallói Dániel, Bíró Bence (Balogh Norbert, 55.)

Gólszerző: Bíró 8., Szalai 23., Kyriakou 48., Zsótér 75.

A 6. csoport állása: 1. Belgium 14 pont/6 mérkőzés, 2. Magyarország 11/5, 3. Svédország 8/4, 4. Ciprus 6/7, 5. Törökország 5/5, 6. Málta 0/5