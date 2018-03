Világbajnoki résztvevővel is játszik a magyar fociválogatott júniusban

A fehérorosz nemzeti csapat ellen június 6-án idegenben, majd három nappal később, június 9-én Ausztrália ellen, hazai pályán lép pályára a magyar fociválogatott.

A hazai, ausztrálok elleni mérkőzést a Groupama Arénában játsszák le a csapatok, míg Fehéroroszország ellen minden bizonnyal labdarúgó-szövetsége még nem erősítette meg a valószínűsíthetően minszki helyszínt.

Ahogy a márciusi két mérkőzés ellenfeleit - Kazahsztánt és Skóciát - úgy a júniusiakat is a Nemzetek Ligájára történő felkészülés jegyében választotta ki a Georges Leekens szövetségi kapitány vezette szakmai stáb - különös tekintettel arra, hogy ez lesz az utolsó két felkészülési mérkőzés a szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsek előtt.

"A két mérkőzés az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre történő felkészülést szolgálja, így a júniusi két ellenfelünk játéka is rendelkezik olyan jegyekkel, melyek őszi ellenfeleinknél is megtalálhatóak – mondta az mlsz.hu-nak Georges Leekens. – Az ausztrálok egyébként információim szerint innen, Budapestről utaznak majd a világbajnokságra. Nekünk addigra gyakorlatilag készen kell állnunk a szeptemberi feladatainkra, ebben pedig óriási szerep jut ennek a két találkozónak is. Könnyen elképzelhető, hogy néhány fiatal, U21-es játékost is meghívunk majd, de persze csak akkor, ha ezt kiérdemlik a klubjaikban és az U21-es válogatottban nyújtott teljesítményükkel. A korábban is kerettagokat illetően pedig azt szeretném, hogy ezekre a meccsekre végképp maguk mögött hagyják a tavalyi évet, és új fejezetet kezdve, nagy harci kedvvel, győzni akarással készüljenek az előttünk álló feladatokra, mérkőzésekre.

Történelem

Fehéroroszország ellen először 2002. április 17-én játszottunk Debrecenben. A vendégek 5-2-re nyertek, a mieink góljait Kenesei Krisztián és Fehér Miklós szerezték. 2013. február 6-án a törökországi Belekben találkozott legutóbb a két nemzeti együttes. Ezen a találkozón Szabics Imre szerzett vezetést a mieinknek, a fehéroroszok azonban egyenlíteni tudtak, így 1-1-gyel ért véget az összecsapás.

Ausztráliával eddig ugyancsak két alkalommal játszott a magyar válogatott, mindkétszer az ausztrálok győztek. Előbb 1997. április 2-án, a Népstadionban rendezett meccsen 3-1-re diadalmaskodtak, a mieink gólját Klausz László szerezte. 2000. február 23-án az Üllői úton mérkőzött meg a két együttes, ekkor 3-0-ra győztek az ausztrálok.