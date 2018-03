Neymar otthon, Messi a lelátón volt, amikor CR két perc alatt duplázott

Szűk három hónappal az ororszországi világbajnokság előtt megkezdődött a válogatottak felkészülése. Lassan körvonalazódik, hogy játék szempontjából kitől mit várhatunk majd, de még mindig sok a kérdőjel és a hiányzó. Bármennyire is szívesen néztük volna például Neymart és Lionel Messit, egyikük sem volt ott a csapatában, na nem mintha nagyon hiányoztak volna. Cristiano Ronaldo viszont ott volt, és akkor csapott le, amikor már mindenki lemondott a portugálokról.

Pénteken nem csak a magyar csapat, de több, a világbajnoki címre esélyes válogatott is pályára lépett.

Argentína-Olaszország 2-0

Az argentinokénál jobb támadósort keresve se lehetne találni, az ő problémáik mindig is hátul és a középpályán voltak.Ezért is lehet különösen értékes és előremutató az olaszok legyőzése.Amellett, hogy sem Mauro Icardi, sem Paulo Dybala nem került a keretbe (Icardi 22, Dybala 17 gólnál tart az olasz bajnokságban), Messi kisebb sérülés miatt csak a lelátón ücsörgött. Mondjuk, a képek tanúsága szerint így is érdekesebb volt a meccsnél:

Sampaoli focija működött, az argentinok kétszer annyit lőttek kapura, mint az olaszok, a labdát sem adták oda ellenfelüknek, Éver Banega és Manuel Lanzini góljaival pedig a meccset is megnyerték.

Portugália-Egyiptom 2-1

Ronaldo viszont ott volt Egyiptom ellen. A meccs előtt az ő és a pillanatnyilag európai aranycipős Mohamed Salah párharcáról szólt minden. Ezt sikerült a pályára is átültetni, Egyiptom a liverpooli támadó góljával szerzett vezetést, de amikor már tényleg elhitték, hogy legyőzik az Európa-bajnokot, Salah pedig Ronaldót,Ronaldo megvillant. Kétszer is. A hosszabbításban (92., 94.)

Franciaország-Kolumbia 2-3

A franciánál komplexebb válogatott aligha létezik. A világ legdrágább futballistái közül több is francia, fiatalok, akik már a klubcsapataikban is kulcsembernek számítanak. Didier Deschamps szövetségi kapitány feladata az lesz, hogy ebből az ígéretes társaságból csapatot faragjon a világbajnokságra.Majd kiválasztani valakit (Antoine Griezmann?), aki a válogatott élére áll, úgy ahogy tette azt annak idején Raymond Kopa, Michel Platini vagy Zinédine Zidane.Ha a franciák nagyot akarnak durrantani, akkor annak most van itt az ideje: idén ünneplik ugyanis eddigi egyetlen vb-címük 20. évfordulóját. Ahhoz azonban, hogy komolyan vegyék őket, az ilyen Kolumbia elleni haknimeccseket hozni kellene. Még akkor is, ha egy másik vb-résztvevő csapatról van szó.

Németország-Spanyolország 1-1

Joachim Löwtől nem áll távol a tét nélküli meccsek elsusmákolása: szeret akkor odacsapni, amikor igazán kell. A németek és a spanyolok sem a legerősebb összeállításukban álltak ki, vagy ki tudja.Nehéz lenne bármelyiknek is olyan csapatot pályára küldenie, amelyik ne lenne esélyes egy világeseményen.Fura módon mindkét válogatottnak a középcsatár poszt a gyengéje (most már évek óta). A németeknél nehéz lenne egy valakit kiemelni, a spanyoloknál viszont pont a bőség zavara okozza a problémát. Egy posztra vannak (egyelőre) négyen: Diego Costa, Álvaro Morata, Iago Aspas, Rodrigo. És akkor a gólrekorder David Villát, vagy a Valenciával remek szezont futó - de most sérült - Santi Minát még nem is mondtuk.

Kane és Neymar nélkül is van élet

Anglia a sérült Harry Kane nélkül 1-0-ra verte a szebb napokat is megélt Hollandiát, míg a vb-házigazda oroszok egy sima hármast kaptak a braziloktól. Neymar sérülés miatt nem játszott, de nem is volt rá szükség, a barcelonai különítmény szállította a gólokat: Coutinho és a Kínában egyszer már leszázalékolt Paulinho is betalált (mellettük még Miranda).