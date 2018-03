Georges Leekens a skótok ellen tovább kísérletezik

Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kedd este, a skótok elleni barátságos mérkőzésen is kísérletezni fog, s bízik benne, hogy játékosai visszanyerik az önbizalmukat.

"Az edzéseken mindenki fegyelmezett és lelkes, ha ezt át tudjuk vinni a mérkőzésre, akkor nyert ügyünk van" - fogalmazott hétfő délután a telki edzőközpontban tartott sajtótájékoztatón a belga szakember, aki péntek este a világranglistán 136. kazahoktól elszenvedett 3-2-es hazai vereséggel mutatkozott be a nemzeti csapat kispadján.

Hozzátette, nem foglalkozott azokkal a negatív kritikákkal, amelyeket ő és a válogatott kapott a Groupama Arénában lejátszott összecsapást követően. Hangsúlyozta, nem szabad, hogy olyan egyéni hibákat kövessenek el a futballisták, amelyek miatt tíz perc elteltével már kétgólos hátrányban volt a gárda. Megjegyezte, az érintett játékosokkal elbeszélgetett, s úgy gondolja, ez jó hatással volt rájuk.

"Egy vereség után nagyon nehéz visszarázódni, fizikálisan és mentálisan egyaránt. A játékosokat megpróbáltam felrázni, elmondtam nekik, hogy én is több első mérkőzést elveszítettem szövetségi kapitányként" - jegyezte meg Leekens.

Az ellenfelet illetően a tréner emlékeztetett rá, hogy a skótok pénteken Costa Ricától hazai pályán 1-0-ra kikaptak, és némi meglepetésre nem a hagyományos brit futballt játszották, hanem megpróbáltak kombinatív játékot bemutatni, igaz, ez nem igazán sikerült a világbajnoki résztvevő, jó formában lévő közép-amerikaiakkal szemben.

Leekens leszögezte, a mai (hétfői) edzésen dől el, hogy milyen kezdőcsapatot szerepeltet, de kísérletezni fog, s az biztos, hogy csak a százszázalékos fizikai állapotban lévőket küldi majd pályára.

A játékosok közül a kazahok ellen bombagólt szerző Németh Krisztián kiemelte, szerencse, hogy ilyen hamar előttük áll a skótok elleni összecsapás, mivel így rövid időn belül javíthatnak, és megmutathatják, hogy több van bennük. Hozzáfűzte, a kapitány a mérkőzést követően a saját felelősségét is hangsúlyozta, azonban azt is megjegyezte, hogy jobb az, ha a hibák most, ezeken a felkészülési összecsapásokon jönnek ki, mint a szeptemberi tétmérkőzéseken.

Hangya Szilveszter, aki pénteken a szünetben csereként lépett pályára, kijelentette, számukra ez most nem barátságos mérkőzés, hanem egy utolsó lehetőség arra, hogy a szurkolókat maguk mögé állítsák, éppen ezért csakis a győzelem kiharcolása lehet a cél.

A keddi találkozó 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában.